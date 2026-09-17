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Haissem Hassan Celtic Ferencvaros GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

تفرغ لـ"اصطياد العصافير" أمام فيرينتسفاروش ولم يستمع لمدربه فعنفه زميله .. هيثم حسن يظهر نسخته السيئة مع سلتيك والجمهور يصرخ: ما يحدث نصب واحتيال!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك ضد فيرينتسفاروشي
سيلتيك
فيرينتسفاروشي
الدوري الأوروبي

كيف كان الظهور الأول للجناح المصري بمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي؟

بداية مخيبة للآمال بالنسبة لرفاق الجناح المصري هيثم حسن في الدوري الأوروبي 2026-27، حيث تلقى سلتيك الاسكتلندي الهزيمة أمام فيرينتسفاروش المجري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على أرض الأول، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ليام سكاليس افتتح التهديف للضيوف بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، لكن عاد سلتيك وأدرك التعادل في الدقيقة 44 عن طريق ميكا بور.

وأبى الفريق المجري إلا أن يخرج متقدمًا من الشوط الأول، حيث سجل كريستوفر زاخارياسين الهدف الثاني في الدقيقة 1+45، ومع مرور أول دقيقتين من الشوط الثاني، عزز دانيال أرزاني من تقدم فيرينتسفاروش محرزًا الهدف الثالث في المباراة.

أما عن الجناح المصري هيثم حسن، فقد كان شاهدًا كلاعب أساسي على هزيمة سلتيك في أول ظهور له بالدوري الأوروبي 2026-27، قبل استبداله في الدقيقة 57، فماذا قدم؟


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    مهمة "اصطياد عصافير"

    بينما كنا نقول منذ انتقاله لسلتيك في الميركاتو الصيفي المنقضي أنه أمل الفريق الوحيد في الهجوم، تحول الجناح المصري بنسبة 180 درجة أمام الفريق المجري..

    أحد أكبر عيوب هيثم حسن في المباراة كانت عرضياته العشوائية غير المتقنة، وكأنه مُكلف بمهمة "اصطياد عصافير"، إذ كان يطيح بالكرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الذي لم يكن به أحد من لاعبي سلتيك غالبًا، فتحصل على نسبة 40% فقط في أحد مميزاته في السابق.

    الغريب أن هذا العيب شاركه به الجناح الأيسر جيمس فورست الذي تحصل على 29% في العرضيات، حتى خرجت أطراف الفريق الاسكتلندي عن الخدمة في أنٍ واحد.

    وإن غضضنا الطرف عن عرضيات هيثم العشوائية، ونظرنا لمحاولاته في المراوغة، فلم يفلح كذلك وخرج بصفر مراوغات من المباراة، إذ سيطر البطء بشكل كبير عليه واحتفاظه بالكرة طويلًا حتى تُقطع منه.


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  • Celtic v Aberdeen - William Hill Premiership 2026/27Getty Images Sport

    لم يستمع لمدربه فعنفه زميله

    قبل أسابيع، انتقد مارتين أونيل؛ المدير الفني لسلتيك، عدم قيام هيثم حسن بالمساندة الدفاعية للظهير من خلفه، وتركيز طاقته بالكامل على الشق الهجومي فقط.

    لكن الجناح المصري يبدو أنه لم يستمع لمدربه حينها، وتجلى هذا العيب بوضوح خلال مواجهة فيرينتسفاروش الليلة..

    رغم الضغط الهجومي الذي شكله الفريق المجري على مرمى أصحاب الأرض إلا أن المصري لم يقدم لسلتيك سوى مساهمة دفاعية واحدة .. المشكلة أنه يعود للخلف، لكنه لا يضغط لقطع الكرة من الخصم بل يكون رجوعًا سلبيًا في انتظار زملائه يقومون بمهمة استرداد الكرة كي ينطلق هو للأمام؛ مجرد تأدية واجب صوريًا فقط!

    اللقطات التليفزيونية أظهرت أحد أفراد الجهاز الفني على الخط وهو يوجه هيثم حسن بالالتزام بالتراجع الدفاعي، بينما كان في طريقه للانتقال لوسط ملعب الخصم أثناء تنفيذ الجانب المجري لرمية تماس.

    وفي لقطة أخرى، عنف ظهير سلتيك كولبي دونوفان، هيثم حسن على تقصيره في الجوانب الدفاعية، ما شكّل ضغطًا كبيرًا عليه أثناء هجمات الخصم طوال 57 دقيقة لعب للمصري قبل استبداله.

    تقصير حسن الدفاعي لا يؤثر فقط على سلتيك وقتما يفقد الكرة، بل كذلك حينما يمتلك الكرة، حيث يضطر دونوفان بالالتزام بمكانه في وسط ملعب الفريق، خوفًا من الانطلاق للأمام وعدم عودة الأول للخلف لتغطية المساحات من خلفه.


  • Rangers v Celtic - Premier Sports CupGetty Images Sport

    هل تأثر حسن بتهميش الديربي؟

    سلتيك بشكل عام قدم واحدة من أسوأ مبارياته في الموسم الجاري بمختلف البطولات، لكن الأداء الجماعي للفريق عليه عديد الملاحظات تحت قيادة مارتن أونيل.

    أما هيثم حسن فما قدمه الليلة أمام فيرينتسفاروش كان مفاجأة حقيقية، إذ ظهر بصورة متواضعة للغاية هجوميًا ودفاعيًا على حدٍ سواء، وكأنه لا يتعامل بجدية مع اللقاء، على عكس سابق مشاركاته مع الفريق الاسكتلندي.

    ربما تأثر المصري بحالة الفريق ككل، لكن كذلك إجلاسه على مقاعد البدلاء في الديربي الأخير أمام رينجرز قد يكون لعب دورًا في النيل من معنوياته!

    قبل أيام، ودع سلتيك كأس الرابطة الاسكتلندية بالهزيمة في الديربي أمام رينجرز بثلاثية نظيفة ضمن ربع النهائي، في مباراة جلس بها هيثم حسن احتياطيًا، رغم أنه حافظ على مكانه في التشكيل الأساسي لأربع مباريات متتالية قبلها.

    الجلوس على الدكة في أول ديربي وبمباراة مصيرية في كأس الرابطة، قبل النزول بين الشوطين، ربما حمله هيثم كمؤشر سلبي من المدرب مارتن أونيل، رغم أنه قد يكون له وجهًا آخر، كورقة رابحة في الشوط الثاني، لكن الحالة التي ظهر بها الجناح الأيمن أمام الفريق المجري ترجح كفة أنه تعامل مع الموقف بطريقة سلبية.


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  • الجمهور يتحدث

    بينما كانت ردود الفعل في المباريات الماضية تجاه مستوى هيثم حسن مع سلتيك إيجابية، أتت المباراة القارية لتحول الدفة ضده، حيث رسائل سلبية من الجمهور للفرعون..

    أحد الغاضبين كتب عن المصري: "مستواه بدون كرة مثل مبابي، ولا يمتلك المهارة الكافية عندما يملك الكرة كي يشفع له ذلك! إذ يركض تجاه حامل الكرة ثم يقف، حتى عرضياته كلها في اتجاه القائم البعيد بعشوائية".



    وعلق آخر: "البعض ظن أن هيثم حسن هو خليفة ليونيل ميسي، رغم أنه لم يقدم أي شيء يذكر لسلتيك".

    فيما استهزأ ثالث: "على سلتيك أن يتصل بالبنك فورًا، لتقديم شكوى نصب واحتيال بخصوص صفقة هيثم حسن".

    على كلٍ، بإمكان هيثم حسن أن يعيد الأمور لصالحه من جديد في 20 من سبتمبر الجاري، حيث يلتقي سلتيك برينجرز في ديربي الجولة السابعة من الدوري الاسكتلندي، فإما يثبت خطأ المدرب بإجلاسه احتياطيًا في ديربي كأس الرابطة - حال إشراكه أساسيًا بالطبع - أو ستسوء الأمور بالتزامن مع النتائج السلبية الأخيرة للفريق.


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