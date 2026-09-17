تفرغ لـ"اصطياد العصافير" أمام فيرينتسفاروش ولم يستمع لمدربه فعنفه زميله .. هيثم حسن يظهر نسخته السيئة مع سلتيك والجمهور يصرخ: ما يحدث نصب واحتيال!

بداية مخيبة للآمال بالنسبة لرفاق الجناح المصري هيثم حسن في الدوري الأوروبي 2026-27، حيث تلقى سلتيك الاسكتلندي الهزيمة أمام فيرينتسفاروش المجري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على أرض الأول، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ليام سكاليس افتتح التهديف للضيوف بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، لكن عاد سلتيك وأدرك التعادل في الدقيقة 44 عن طريق ميكا بور.

وأبى الفريق المجري إلا أن يخرج متقدمًا من الشوط الأول، حيث سجل كريستوفر زاخارياسين الهدف الثاني في الدقيقة 1+45، ومع مرور أول دقيقتين من الشوط الثاني، عزز دانيال أرزاني من تقدم فيرينتسفاروش محرزًا الهدف الثالث في المباراة.

أما عن الجناح المصري هيثم حسن، فقد كان شاهدًا كلاعب أساسي على هزيمة سلتيك في أول ظهور له بالدوري الأوروبي 2026-27، قبل استبداله في الدقيقة 57، فماذا قدم؟



