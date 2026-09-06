لامه مدربه على "عيب صلاح" واستهجنه الخصم .. هيثم حسن يتأرجح أمام سانت ميرين والجمهور يعلق: هو ليس نيمار ومن يهاجمه مريض!





بخطى ثابتة كخطى فريقه في الدوري الاسكتلندي، يسير الجناح المصري هيثم حسن مع سلتيك للمباراة الثالثة على التوالي، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيل الذي انضم له في الميركاتو الصيفي المنقضي.

الجناح المصري قاد سلتيك أمس السبت، للفوز أمام سانت ميرين بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسكتلندي.

سانت ميرين تقدم أولًا بهدف نيكولاس أجرافيوتيس في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، فيما أحرز ليام سكاليس ويانج هيون جون ثنائية سلتيك في الدقيقتين 51 و68 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد رفاق هيثم حسن للنقطة 15 من خمس مباريات، محافظين على صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد سانت ميرين عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

وللحديث أكثر عن ليلة هيثم حسن الفردية خلال مواجهة سلتيك وسانت ميرين، دعونا نستطرد في السطور التالية..



