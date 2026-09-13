ظنوا أن المشكلة في اللاعب التونسي فلم يسعفهم هيثم حسن .. سلتيك يهلك بسيناريو "مصر-الأرجنتين" أمام رينجرز والجمهور يتوعد بالانتقام للفرعون

لأول مرة منذ أواخر أغسطس الماضي، يجلس هيثم حسن على مقاعد البدلاء بعد المشاركة أساسيًا في الأربع مباريات الأخيرة، إذ لم يشارك في الديربي أمام رينجرز سوى مع بداية الشوط الثاني.

احتفاظ مارتين أونيل؛ المدير الفني لسلتيك، بالجناح المصري على الدكة، وهو أهم أسلحته الهجومية على الإطلاق، خطأ قد لا يغتفر من الجمهور، لكن هناك سيناريو آخر ربما راود المدرب..

أقرب تشبيه هنا يعيدنا للسيناريو المؤلم لمنتخب مصر خلال مواجهة نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

في تلك المباراة، اعتمد حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، على حسن كلاعب أساسي، لكن مشكلة قدراته البدنية التي لا تسعفه لخوض 90 دقيقة كاملة، أجبرته على سحبه في الدقيقة 73، ومع هذا التغيير تحولت النتيجة من 2-0 لمصر إلى هزيمة بـ2-3.

السبب؟ .. تراجع الشق الهجومي للفراعنة بشكل كبير في غياب هيثم حسن، مع تواضع مستوى الثنائي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".

وبالعودة لفكر مارتين أونيل في ديربي سلتيك ورينجرز وإسقاط السيناريو نفسه لمباراة مصر والأرجنتين عليه، فربما ظن أن لاعبيه قادرون على التماسك دفاعيًا في أول 45 دقيقة، مع ترك الاستحواذ لرينجرز لإرهاق لاعبيه بدنيًا، على أن يدفع بالنشيط هيثم حسن في الشوط الثاني، ليقود الدفة هجوميًا .. لكن لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها، في ظل استقبال هدف في الشوط الأول، وتسجيل رينجرز الثاني في الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني.

ما يشير إلى أن هذا هو السيناريو الذي فكر به أونيل لإدارة الديربي، ما قاله عن هيثم مؤخرًا بشأن حاجته للمزيد للتحسن بدنيًا، فعامله كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، وإن لم تكن رابحة في الأخير.



