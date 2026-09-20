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زهيرة عادل

على هيثم حسن أن يقلق الآن مع اعتذارنا عن "قسوة" الجمهور .. عيبه الهجومي ينفجر أمام رينجرز ويثير التساؤلات حول ما يحدث في تدريبات سلتيك!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك ضد رينجرز
سيلتيك
رينجرز
الدوري الإسكتلندي الممتاز

ماذا قدم هيثم حسن خلال ديربي سلتيك ورينجرز؟

في قمة الجولة السابعة من الدوري الاسكتلندي، وقف سلتيك بقيادة المصري هيثم حسن، عاجزًا أمام خصمه رينجرز، مستقبلًا الهزيمة على أرضه بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد سجله رايان دون نادري في الدقيقة 33، من تسديدة من داخل قوس منطقة الـ18، ليخطف نقاط الديربي الأول في الموسم الجاري من الدوري الاسكتلندي (2026-27).

تلك الهزيمة قلصت الفارق النقطي بين الفريقين، حيث لا يزال يتصدر سلتيك الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه رينجرز وصيفًا بـ16 نقطة.

وبتخصيص الحديث عن الجناح المصري هيثم حسن، فقد جلس بديلًا على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في الدقيقة 71 من عمر الديربي.

في السطور التالية دعونا نتحدث تفصيلًا عن ليلة هيثم حسن في ديربي سلتيك ورينجرز بالجولة السابعة من الدوري الاسكتلندي..


  • فشل مهمة الانتقام

    قبل أسبوع من الآن، رفع جمهور سلتيك عبارات التهديد والوعيد لأقصى درجاتها في وجه جماهير رينجرز .. "لن نخسر مرتين متتاليتين في أسبوع واحد!".

    رينجرز حينها كان قد أطاح بسلتيك من كأس الرابطة الاسكتلندية، منتصرًا على أرضه بثلاثية نظيفة، ضمن دور ربع النهائي.

    وقتها لم تكتب كتيبة مارتن أونيل ما تستحق عليه العودة ببطاقة التأهل، حيث بدى سلتيك فريقًا هزيلًا، غير قادرًا حتى على الخروج بالكرة من وسط ملعبه، وغالبية التمريرات إلى الخلف.

    أما الليلة في ديربي الدوري الاسكتلندي، فقد نجح سلتيك في لم شتاته وكان ندًا بند أمام رينجرز بل الأفضل في غالبية فترات المباراة، لكن عابه سوء اللمسة الأخيرة والوصول للشباك!

    أهم عاملين في الديربي تفوق بهما رينجرز، حيث خلق فرصتين خطيرتين؛ سجل من إحداها هدف الفوز، مقابل فرصة خطيرة للاعبي سلتيك لم يستغلوها، مع الوضع في الاعتبار أنه أُلغي هدفًا لكل منهما.

    الفارق كان كبيرًا أيضًا في التسديدات، حيث سدد رفاق هيثم حسن خمس تسديدات مقابل 15 تسديدة للضيوف.



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  • سلتيك دون هيثم حسن "مكسور الجناح"

    بالحديث عن الـ71 دقيقة الأولى التي خاضها سلتيك أمام رينجرز اليوم دون الجناح المصري هيثم حسن، فقد كان أشبه بطير "مكسور الجناح"!

    المدرب مارتن أونيل فضل اللعب بالظهير كولبي دونوفان كلاعب وسط أيمن، ليقود الجبهة اليمنى بالكامل، مع بعض الدعم من لوك ماك كوان، حيث طريقة لعب 3-4-2-1 .. لكن تلك الجبهة النشيطة في وجود المصري، شبه اختفت في غيابه.

    هذا العجز على الجانب الأيمن – قبل نزول المصري – ربما كان عاملًا مهمًا في الفشل في ترجمة أفضلية سلتيك إلى أهداف، بخلاف عوامل أخرى بالطبع، كالتسرع في إنهاء الهجمات وأفضلية دفاع رينجرز.

    لتبقى المشكلة دفاعية في وجود هيثم حسن داخل الملعب في ظل عدم تقديمه الدعم للظهير دونوفان من خلفه .. وتتحول المشكلة لهجومية في غيابه في ظل اختفاء جهود الجبهة اليمنى بالكامل!




  • Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    عيب هيثم حسن "لا يتغير"

    لكن الحديث عن أفضلية الجبهة اليمنى لسلتيك في وجود هيثم حسن داخل الملعب، لا يعني أن الصورة وردية بالكامل..

    كما ذكرنا سلفًا، تغير الهجوم بالفعل مع نزوله على الجبهة اليمنى، بل نجح في خلق فرصتين لزملائه، لم يترجموها لأهداف.

    كلتاهما من عرضيتين هوائيتين داخل منطقة الجزاء؛ الأولى فشلت رأسية كاسر هوج في الوصول لها، والحال ذاته بالنسبة للثاني شوميرا مهيوكا.

    وهنا يكمن العيب.. فغالبية عرضيات حسن عالية لدرجة، يعجز مهاجم بطول هوج عن الوصول لها، والوضع يكون أسوأ مع الدفع بالقصير مهيوكا.

    الغريب أنه على مدار تسع مباريات مع سلتيك، لم يتغير هذا العيب، رغم التدريبات اليومية للفريق .. فحتى وسط الإشادات التي كانت تنهال على هيثم حسن في أوائل مبارياته مع الفريق الاسكتلندي، كان هذا العيب حاضرًا، لكن الانتصارات تخفي الحديث عنه بعض الشيء، لكن الآن مع تلقي الهزيمة في آخر ثلاث مباريات بمختلف البطولات، لم يعد السكوت عنه منطقيًا.


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  • التوقيت يلعب لصالح هيثم حسن

    اعتدنا أن نختم فقرتنا عن هيثم حسن بردود فعل جماهير سلتيك حول ما قدمه، لكن هذه المرة التعليقات قاسية إلى درجة كبيرة بالتزامن مع هزائم الفريق المتتالية، لذا لن نتناولها هذه المرة، فالهجوم يطال الجميع، لذا من الظلم تسليط الضوء على الجناح المصري وحده.

    ما يصب في صالح هيثم حسن حاليًا هو أنه على موعد مع توقف دولي لمدة ثلاثة أسابيع، يعيد خلالها ترتيب أوراقه من جديد هو وسلتيك على حدٍ سواء.

    ربما الأجواء في معسكر المنتخب المصري تعيد إلى الروح التي فقدها في الجولات الأخيرة مع الفريق الاسكتلندي، والتي ربما تأثرت بإجلاسه على مقاعد البدلاء في مواجهتي رينجرز بالدوري وكأس الرابطة.


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