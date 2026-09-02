هيثم حسن "المُبهر".. عيب يُلاحقه رغم التألق أمام أبردين، والجمهور يتهكم: المصري أعاد أسلوبًا ممنوعًا في سلتيك منذ 20 عامًا!

للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الاسكتلندي، يشارك الجناح المصري هيثم حسن أساسيًا مع سلتيك، وإن كان لا يستكمل الـ90 دقيقة كاملة.

صاحب الـ24 عامًا قاد سلتيك يوم الأربعاء، للانتصار بثلاثية نظيفة، أمام أبردين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الاسكتلندي.

ثلاثية رفاق الجناح المصري أتت جميعها في الشوط الأول، بداية من الدقيقة 14 ثم 34 فـ1+45، عن طريق كاميليو دوران، بنيامين نيجرين ويانج هيون جون.

بهذا الفوز رفع سلتيك رصيده للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي، فيما تجمد أبردين عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

ولتخصيص الحديث أكثر عن ليلة هيثم حسن الفردية، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



