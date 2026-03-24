Legacy USA 2
"هيا، هيا، الولايات المتحدة الأمريكية!" - كان هدف لاندون دونوفان الدرامي الذي سجل به الفوز على الجزائر في كأس العالم 2010 أول لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم الأمريكية

هذا هو «ليغاسي»، البودكاست الذي تقدمه GOAL لمتابعة مسيرة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستعيد القصص واللحظات والأساطير التي شكلت كرة القدم العالمية. في الحلقة الأخيرة، نعود إلى واحدة من أكثر اللحظات حاسمة في تاريخ كرة القدم الأمريكية: هدف لاندون دونوفان الفائز في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد الجزائر عام 2010. كان هذا الهدف الذي أوقف أمة بأكملها، وأشعل أول لحظة كروية حقيقية انتشرت بشكل واسع في الولايات المتحدة، وحولت المشاهدين العاديين إلى مشجعين مدى الحياة. من الحسرة إلى الهستيريا، ومن بريتوريا إلى غرف المعيشة في جميع أنحاء أمريكا، هذه هي قصة اللحظة التي غيرت منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم إلى الأبد.

عندما تكون كرة القدم في أفضل حالاتها، لا يتعلق الأمر بالفوز أو الخسارة، ولا بالأهداف أو التصديات؛ بل يتعلق بالمشاعر. ففي جوهرها، هذه الرياضة هي انفجار عاطفي، شيء مشترك بين الأشخاص الذين يشاهدون نفس اللحظة وهي تتكشف أمام أعينهم في الوقت الحقيقي. إنها العناق الذي تتبادله مع الغريب الجالس بجوارك، والصيحة التي لا تدرك أنك أطلقتها، والشعور بعدم التصديق الذي يجعلك تحدق في الشاشة أو الملعب متسائلاً عما شاهدته للتو.

مع اقتراب كأس العالم 2010، وقفت المنتخب الأمريكي لكرة القدم عند مفترق طرق. كان البرنامج قد حقق نجاحاً كبيراً في عام 2002، حيث وصل إلى ربع النهائي، ليخرج بعد ذلك من دور المجموعات بعد أربع سنوات. عاش دونوفان كلا الطرفين المتناقضين - النجم الشاب اللامع في عام 2002، والوجه المحبط في عام 2006. بحلول عام 2010، كان السؤال يطرح نفسه: إلى أين يتجه كرة القدم الأمريكية بالضبط؟

لم تمنح قرعة المجموعات أي وقت للتأقلم. افتتحت الولايات المتحدة مشوارها بمواجهة إنجلترا، وهي مباراة غارقة في التاريخ والتوقعات. كانت إنجلترا المرشحة للفوز بالمجموعة؛ وتركت الولايات المتحدة وسلوفينيا والجزائر يتنافسن على المركز الثاني. أعطى التعادل الصعب 1-1 ضد "الأسود الثلاثة" دفعة مبكرة.

جلبت المباراة الثانية الفوضى. بعد تأخرها 2-0 أمام سلوفينيا، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً. بدا أن موريس إيدو سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن قراراً غامضاً بارتكاب مخالفة ألغى الهدف.

قال إيدو لشبكة ESPN في عام 2020: "سمعت صافرة الحكم، وقلت في نفسي: 'ما هذا بحق الجحيم؟' لو احتُسب ذلك الهدف، لكان على الأرجح أعظم عودة في تاريخ كرة القدم الأمريكية. لكن أتعلمون ماذا؟ لقد أدى ذلك إلى لحظة لا تصدق في مباراة الجزائر".


    "يكاد يكون الأمر بعيد المنال"

    بعد حصد نقطتين من مباراتين، دخل المنتخب الأمريكي المباراة الأخيرة في دور المجموعات وهو يدرك تمامًا ما عليه فعله. بدأت المباراة، التي أقيمت في بريتوريا يوم 23 يونيو، في جو من الفوضى. سددت الجزائر الكرة في العارضة في الدقائق الأولى، وكادت تضع المنتخب الأمريكي في موقف صعب مألوف في وقت مبكر.

    لكن بعد تلك اللحظة المخيفة، سيطر الأمريكيون على المباراة. قاد كلينت ديمبسي موجة تلو الأخرى من الهجمات، حيث ألغيت إحدى أهدافه بداعي التسلل، وسدد الكرة في القائم، وأضاع فرصة كبيرة، مما ترك المباراة دون أهداف.

    مع اقتراب الوقت من الدقيقة 90، تلاشت آمال المنتخب الأمريكي في كأس العالم.

    قال المعلق الرياضي إيان داركي لشبكة فوكس سبورتس: "كانوا على وشك الخروج من كأس العالم. انتهت الـ90 دقيقة. أتذكر أنني فكرت عندما استلم تيم هوارد الكرة أن هذه كانت الفرصة الأخيرة حقًا. لم يتمكنوا من تحقيق ذلك. كانت إحدى تلك القصص التي تبدو بعيدة المنال للغاية".

    ومع ذلك، كان هناك تطور آخر ينتظر المباراة.

    "في المكان المثالي تمامًا"

    لا ينبغي أن يغيب عن بالنا في خضم كل هذا: هوارد يستحق كل التقدير. لولاه، لما حدثت اللحظة السحرية لدونوفان. لولاه، لما كنا نتحدث بعد 15 عامًا عن مسيرة المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2010.

    قال دونوفان لموقع "ذا أثلتيك": "ما لا يدركه الناس عن تلك المباراة هو أننا، نحن اللاعبين الخمسة المهاجمين، تخلينا عملياً عن مسؤوليتنا الدفاعية خلال الدقائق العشر الأخيرة تقريباً". "كان تيم يعلم أن مجموعة منا كانت، لعدم وجود مصطلح أفضل، تتلاعب في الملعب".

    بعد أجزاء من الثانية من تصديه لكرة من مسافة قريبة، أظهر هوارد ذكاءه. سارع حارس مرمى المنتخب الأمريكي إلى انتزاع الكرة ورميها 50 ياردة إلى الأمام، برميتها بسرعة شديدة لدرجة أن كاميرات البث لم تلتقطها.

    وفجأة، تحركت الكاميرا لتلتقط دونوفان وهو يركض بسرعة، حيث بدأ في الانطلاق نحو مرمى الجزائر قبل أن يمرر الكرة إلى ألتيدور. أرسل مهاجم المنتخب الأمريكي تمريرة إلى ديمبسي، الذي تصدى حارس المرمى رايس مبولحي لتسديدته. لكنه لم يبعدها بعيدًا بما يكفي. فانقض دونوفان، الذي لم يتوقف عن الركض، على الكرة المرتدة. والباقي أصبح تاريخًا.

    قال دونوفان: "كانت الكرة سريعة بما يكفي، لذا لم أضطر للتفكير في الأمر. لو كانت أبطأ قليلاً، لبدأت أفكر في الأمر حقاً. كانت في تلك المنطقة التي تعتمد فيها على الغريزة بدلاً من التفكير في المكان الذي تريد أن تضعها فيه. كانت في المكان المثالي تماماً".

    "هيا، هيا، الولايات المتحدة الأمريكية!" صرخ داركي، وهي عبارة ستظل مرتبطة إلى الأبد بالمذيع ودونوفان والمنتخب الأمريكي. كان من السهل رؤية العاطفة على الملعب بينما انقض زملاؤه على الهداف في الزاوية. لقد فازوا بالمباراة في اللحظات الأخيرة. لن تنتهي مشاركتهم في كأس العالم أمام الجزائر، وكانوا يعلمون ذلك في اللحظة التي سدد فيها دونوفان الكرة بقوة في شباك المرمى.

    لكن ما لم يعرفوه هو ما كان يعنيه ذلك للناس في الوطن. كما اتضح، كان يعني الكثير.

    "عليك أن ترى هذا"

    يُظهر البحث السريع على يوتيوب عن عبارة "لاندون دونوفان الجزائر" مجموعة متنوعة من النتائج. لكن النتيجة الأولى لم تتغير أبدًا. إنه مقطع فيديو أصبح مشهورًا بقدر شهرة الهدف نفسه، لكونه يوثق لحظة معينة وما كانت تعنيه تلك اللحظة للكثيرين.

    حصد الفيديو، الذي نشره المستخدم Kitchel221c30، أكثر من 5.5 مليون مشاهدة. تم نشره بعد يومين من هدف دونوفان، وكان عبارة عن تجميع لردود الفعل من جميع أنحاء الولايات المتحدة. بعد كل هذه السنوات، لا تزال التعليقات تغمرها تعليقات المشاهدين الذين يقولون إن الفيديو أصابهم بالقشعريرة، سواء عند نشره أو حتى الآن، بعد مرور 15 عامًا على الحدث.

    وليس المعلقون على يوتيوب هم الوحيدون. فبعد أيام قليلة من هدفه، شاهد دونوفان الفيديو أيضًا. وقد فتح ذلك عينيه على حقيقة كان يؤمن بها دائمًا، لكنه أصبح الآن على يقين من صحتها: أن بلده كان يهتم حقًا.

    قال دونوفان لـ U.S. Soccer Podcast: "في صباح اليوم التالي بعد الهدف، دخلنا إلى مركز الإعلام التابع لاتحاد كرة القدم الأمريكي، وهو إحدى الغرف في النزل الذي كنا نقيم فيه، وكنت أمشي أثناء الإفطار، فمسكني [مدير الاتصالات في اتحاد كرة القدم الأمريكي] مايكل كامارمان وقال: 'عليك أن ترى هذا'.

    "مرة أخرى، كان هذا في عام 2010، لذا لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي كما هي الآن، ولم يكن الإنترنت كما هو الآن، وكنا في الجانب الآخر من العالم، لذا لم نكن على اتصال حقيقي بما كان يحدث في الوطن.

    "جلسنا وشاهدنا الفيديو، وكنا نبكي لأننا لم نصدق أن الناس في الوطن يعيشون تجربة كرة القدم بهذه الطريقة. لم أكن لأتخيل ذلك أبداً.

    "يمنحك ذلك شعوراً بالقوة والفخر ببلدك لأن الكثير من هؤلاء الناس لم يكونوا من مشجعي كرة القدم. أصبحوا كذلك بعد ذلك اليوم، لكنهم لم يكونوا مشجعي كرة القدم قبل ذلك، لكنهم كانوا يعيشون التجربة تماماً كما كنا نعيشها نحن. كنا على أرض الملعب، لكنهم كانوا يعيشون التجربة بنفس الطريقة، ويمرون بنفس المشاعر."

    بالنسبة للكثيرين، كانت تلك التجربة نقطة تحول. كما قال دونوفان، أصبح الكثير من الناس مشجعين لكرة القدم في ذلك اليوم، ولم ينظروا إلى الوراء منذ ذلك الحين.

    "شيء مميز جدًا"

    في يوم مباراة الجزائر تلك، اتخذ نجم فريق فانكوفر وايتكابس الحالي واللاعب الدولي الأمريكي سيباستيان بيرهالتر، هو وباقي أفراد عائلته، ما أسماه «قرارًا حاسمًا». فقد قرر التغيب عن المدرسة في ذلك اليوم وتفويت مسرحية مدرسية لمشاهدة تلك المباراة. كان الرهان كبيرًا جدًّا لدرجة لا تسمح بالتغيب، بالطبع، وفي النهاية، كوفئ قرار بيرهالتر بمشاهدة المنتخب الأمريكي، أليس كذلك؟

    قال بيرهالتر لموقع MLS الرسمي من معسكر المنتخب الأمريكي: "أتذكر أنني كنت أقول: 'لا أصدق أن هذا حدث'". "لقد كان ذلك حافزًا كبيرًا لي، بصراحة. أن أشعر بذلك وأنا أترعرع، كان أمرًا مميزًا للغاية. كان ذلك أكثر ما لا يُنسى، خاصةً أثناء فترة نشأتي."

    الآن، بعد 15 عاماً، أصبح ذلك الصبي الذي كان يبلغ من العمر تسع سنوات آنذاك لاعب وسط في المنتخب الأمريكي، ولديه أحلامه الخاصة في كأس العالم، لكن بيرهالتر ليس وحده. كان هناك العديد من الأطفال في سن التاسعة الذين وقعوا في حب كرة القدم في ذلك اليوم. كان هناك بعض من هم في الثلاثينات، وبعض في الأربعينات، وبعض في السبعينات أيضًا. كان هدف دونوفان هدفًا تجاوز، بطريقة ما، حدود الرياضة وأصبح شيئًا أكبر.

    لهذا السبب، بعد كل هذه السنوات، لا يزال لاعبون مثل بيرهالتر يتذكرونه. ولهذا السبب، بعد كل هذه السنوات، لا يزال هذا الهدف من بين أكثر اللحظات التي نوقشت في تاريخ كرة القدم الأمريكية. ولهذا السبب، في نهاية المطاف، لا نستطيع تحديد التأثير الحقيقي لهذا الهدف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه لا يزال مصدر إلهام حتى يومنا هذا.

    هذا هو الإرث الحقيقي لدونوفان. انسوا الجوائز والتكريمات والإحصائيات وانظروا إلى ما هو أعمق. في ذلك اليوم في جنوب أفريقيا، ألهم دونوفان أمة بأكملها، وحتى الآن، بعد 15 عامًا، لا تزال الأمة تتحدث عن المكان الذي كانت فيه عندما شاهدت الهدف، سواء تم تسجيل رد فعلها بالفيديو أم لا.

