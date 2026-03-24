"هيا، هيا، الولايات المتحدة الأمريكية!" - كان هدف لاندون دونوفان الدرامي الذي سجل به الفوز على الجزائر في كأس العالم 2010 أول لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم الأمريكية

عندما تكون كرة القدم في أفضل حالاتها، لا يتعلق الأمر بالفوز أو الخسارة، ولا بالأهداف أو التصديات؛ بل يتعلق بالمشاعر. ففي جوهرها، هذه الرياضة هي انفجار عاطفي، شيء مشترك بين الأشخاص الذين يشاهدون نفس اللحظة وهي تتكشف أمام أعينهم في الوقت الحقيقي. إنها العناق الذي تتبادله مع الغريب الجالس بجوارك، والصيحة التي لا تدرك أنك أطلقتها، والشعور بعدم التصديق الذي يجعلك تحدق في الشاشة أو الملعب متسائلاً عما شاهدته للتو.

مع اقتراب كأس العالم 2010، وقفت المنتخب الأمريكي لكرة القدم عند مفترق طرق. كان البرنامج قد حقق نجاحاً كبيراً في عام 2002، حيث وصل إلى ربع النهائي، ليخرج بعد ذلك من دور المجموعات بعد أربع سنوات. عاش دونوفان كلا الطرفين المتناقضين - النجم الشاب اللامع في عام 2002، والوجه المحبط في عام 2006. بحلول عام 2010، كان السؤال يطرح نفسه: إلى أين يتجه كرة القدم الأمريكية بالضبط؟

لم تمنح قرعة المجموعات أي وقت للتأقلم. افتتحت الولايات المتحدة مشوارها بمواجهة إنجلترا، وهي مباراة غارقة في التاريخ والتوقعات. كانت إنجلترا المرشحة للفوز بالمجموعة؛ وتركت الولايات المتحدة وسلوفينيا والجزائر يتنافسن على المركز الثاني. أعطى التعادل الصعب 1-1 ضد "الأسود الثلاثة" دفعة مبكرة.

جلبت المباراة الثانية الفوضى. بعد تأخرها 2-0 أمام سلوفينيا، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً. بدا أن موريس إيدو سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن قراراً غامضاً بارتكاب مخالفة ألغى الهدف.

قال إيدو لشبكة ESPN في عام 2020: "سمعت صافرة الحكم، وقلت في نفسي: 'ما هذا بحق الجحيم؟' لو احتُسب ذلك الهدف، لكان على الأرجح أعظم عودة في تاريخ كرة القدم الأمريكية. لكن أتعلمون ماذا؟ لقد أدى ذلك إلى لحظة لا تصدق في مباراة الجزائر".



