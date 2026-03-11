AFP
"هو من ارتكب الأخطاء، وليس المدرب!" - أنتونين كينسكي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب رد فعله على التبديل المبكر في خسارة توتنهام أمام أتلتيكو مدريد
كابوس كينسكي في العاصمة
اللاعب الدولي التشيكي، الذي انضم إلى توتنهام قادماً من سلافيا براغ في يناير 2025، عانى من ظهوره الأوروبي الأول الذي سيبقى في سجلات التاريخ لجميع الأسباب الخاطئة. تلقى توتنهام ثلاثة أهداف في أقل من 15 دقيقة، وهو أسرع وقت يتأخر فيه فريق بثلاثة أهداف في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا. أجبرت أخطاء كينسكي، بما في ذلك تمريرة خاطئة وتصدي سيئ، المدرب المؤقت إيغور تودور على اللجوء إلى غولييلمو فيكاريو في أول 20 دقيقة. بدا عليه الارتباك الشديد وهو يغادر الملعب، مما أثار جدلاً حول مهارات تودور في إدارة اللاعبين. ومع ذلك، قاد المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز دييني حملة الدفاع عن الجهاز الفني، مؤكداً أن اللوم يقع فقط على حارس المرمى.
دييني لا يتردد في توجيه الضربات
في حديثه على قناة CBS Sports، قال المهاجم السابق لواتفورد دييني: "لقد تم استبدالنا جميعًا عندما طُرد أحد اللاعبين. تجلس بجانب فريقك، وتواجه الموقف معهم. إنه يمر بوقت عصيب، وأنت تتأثر بذلك... بالمناسبة، هو من ارتكب الأخطاء، وليس المدرب، ولا أي شخص آخر. المدرب هو من يقوم بالتغيير، وعليك أن تجلس مع فريقك".
عندما سُئل عما إذا كان كينسكي محقًا في إخفاء مشاعره عن الكاميرات، أكد دييني: "لا، لأننا في موقف نحن فيه كفريق وكمجموعة في خندق الآن. ليس لديك وقت لتشعر بالأسف على نفسك، ليس لديك وقت لتجمع أفكارك، نحن جميعًا في هذا الموقف".
"دمرت حياته المهنية"
وقد دافع العديد من حراس المرمى السابقين عن كينسكي وشككوا في أسلوب تودور في إدارة اللاعبين. وكان جو هارت صريحًا بشكل خاص، حيث انتقد مدرب توتنهام المؤقت بعد أن بدا أنه يتجاهل الحارس التشيكي عند خروجه من الملعب. قال حارس مرمى إنجلترا السابق: "لقد مر بجانب تيودور، لكن تيودور لم يلتفت إليه. إذا كان هذا هو أسلوبه في إدارة اللاعبين، فأنا مندهش. لقد وقف هناك وتظاهر بأن شيئًا لم يحدث". وردد نفس الرأي أسطورة مانشستر يونايتد بيتر شمايكل، الذي ادعى أن تيودور "دمر مسيرته تمامًا".
أزمة توتنهام تتفاقم مع اقتراب رحلة أنفيلد
ومما زاد الطين بلة بالنسبة لتوتنهام، أن مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد أسفرت عن إصابة لاعبين اثنين، حيث أصبح مشاركة كريستيان روميرو وجواو بالينها في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول هذا الأسبوع موضع شك بعد أن تعرضا لاصطدام عنيف. وتأتي الخسارة المحتملة لقادة دفاع تودور في أسوأ وقت ممكن، حيث يستعد النادي لرحلة إلى أنفيلد في ظل غياب ميكي فان دي فين الموقوف.
وعلق تودور باندهاش على سوء حظ فريقه قائلاً: "هذا أمر لا يصدق. انتهت المباراة ورأينا اللاعبين يخرجان، بالإضافة إلى ميكي فان دي فين الذي سيغيب بسبب بطاقة حمراء (في مباراة ليفربول). يبدو أن كل شيء ضدنا. هذا أمر لا يصدق".
