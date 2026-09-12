"هؤلاء قتلوا الملايين" .. مبابي يعلق للمرة الأولى على "الدكتاتور"

ردّ مبابي على المتصيّدين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة ساخرة (ميم) تصوّره في هيئة ديكتاتور.

وقد انتشرت الصورة، التي تُظهر مهاجم ريال مدريد وفرنسا مرتديًا الزي العسكري الكامل، على نطاق واسع عبر مختلف المنصات، ما دفع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الرد بحزم.

وكان المهاجم حاسمًا في تقييمه لهذه الظاهرة، إذ قال إنها «تُظهر نقصًا في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس».

وفي حين لا يزال المصدر الدقيق للصورة غير واضح، يعتقد البعض أنها تعود إلى نزاع قانوني عام 2024 حين رفع مبابي دعوى قضائية ضد صاحب محل كباب لاستخدامه اسمه في وصف أحد أنواع الساندويتش، فيما أشار آخرون إلى الدور «الإداري» الذي يُنظر إليه على أنه كان يؤديه في باريس سان جيرمان ونفوذه الحالي في البرنابيو.



