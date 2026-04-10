هوى توتنهام إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اكتسح وست هام وولفرهامبتون
وست هامرز يُفاقم بؤس منافسيه في لندن
ابتعد وست هام عن المراكز الثلاثة الأخيرة بأسلوب حاسم، محققًا فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-0 على وولفرهامبتون في ملعب لندن. ثنائية لكل من كونستانتينوس مافروبانوس وتاتي كاستيانوس ضمنت ثلاث نقاط حيوية للمطارق، لترفعهم إلى المركز السابع عشر وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
وبينما ساد شعور بالارتياح في شرق لندن، كانت للنتيجة تبعات كارثية على توتنهام في شمال العاصمة. فقد تراجع السبيرز الآن إلى المركز الثامن عشر، في أول مرة منذ 17 عامًا يجد فيها النادي نفسه في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر مرة تواجدوا فيها بهذا المستوى في يناير 2009 تحت قيادة هاري ريدناب، عقب هزيمة أمام ويغان أثليتيك.
دي زيربي يواجه اختبارًا صعبًا
لا يمكن أن يكون التوقيت أكثر حرجاً بالنسبة للمدرب القادم روبرتو دي زيربي، الذي من المقرر أن يتولى قيادة مباراته الأولى أمام سندرلاند يوم الأحد.
وسيصبح الرجل الثالث الذي يشغل مقعد توتنهام هذا الموسم، بعد الفترتين غير الموفقتين لتوماس فرانك وإيغور تودور. وتتمثل المهمة الوحيدة لدي زيربي في إيقاف التراجع الذي جعل النادي يفشل في الفوز في أي من مبارياته الـ13 الأخيرة في الدوري.
ويجعل التحليل الإحصائي لموسم توتنهام القراءة قاتمة لجماهير «ليليوايت». فمن أصل 13 مباراة دون فوز، انتهت ثماني مباريات بالهزيمة، ولم يذق النادي طعم الانتصار على أرضه منذ أوائل ديسمبر.
مهمة البقاء لوست هام لنونو
بالنسبة لوست هام، يمثّل الفوز على وولفرهامبتون خطوة مهمة نحو ضمان البقاء للموسم الخامس عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد نجح المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي حلّ محل غراهام بوتر في وقت سابق من الموسم، في قيادة الفريق لتجاوز فترة صعبة في عام 2026، محققًا نقاطًا حاسمة أمام فرق بحجم مانشستر سيتي وتوتنهام نفسه.
ويواجه «الهامرز» الآن مرحلة ختامية صعبة تتضمن ثلاث مواجهات ديربي لندنية واصطدامًا شاقًا بمتصدر الدوري أرسنال. ومع عودة مصيرهم إلى أيديهم، تبدّل الزخم بشكل كبير ليلة الجمعة. ولم يوفّر فارق الأهداف الأربعة ثلاث نقاط فحسب، بل منحهم أيضًا دفعة في الوقت المناسب لفارق الأهداف مع اقتراب الموسم من نهايته.
مواجهة كابوسية لتوتنهام
بينما يتطلع وست هام إلى الأعلى، يتعين على توتنهام اجتياز قائمة مباريات لا تترك مجالاً كبيراً للخطأ. بعد الرحلة إلى سندرلاند، يواجه رجال دي زيربي برايتون وولفرهامبتون قبل شهر أخير شاق. ويتضمن برنامجهم في مايو مواجهات عالية المخاطر ضد أستون فيلا وتشيلسي، ومباراة في اليوم الأخير قد تكون حاسمة للموسم أمام إيفرتون.
إن احتمال لعب كرة القدم في التشامبيونشيب بات واقعاً غير مريح لنادٍ بحجم توتنهام. ومع تبقي سبع مباريات فقط في موسم 2025-26، بلغ الضغط على الإدارة الجديدة والجهاز الفني واللاعبين نقطة الغليان.