ابتعد وست هام عن المراكز الثلاثة الأخيرة بأسلوب حاسم، محققًا فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-0 على وولفرهامبتون في ملعب لندن. ثنائية لكل من كونستانتينوس مافروبانوس وتاتي كاستيانوس ضمنت ثلاث نقاط حيوية للمطارق، لترفعهم إلى المركز السابع عشر وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وبينما ساد شعور بالارتياح في شرق لندن، كانت للنتيجة تبعات كارثية على توتنهام في شمال العاصمة. فقد تراجع السبيرز الآن إلى المركز الثامن عشر، في أول مرة منذ 17 عامًا يجد فيها النادي نفسه في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر مرة تواجدوا فيها بهذا المستوى في يناير 2009 تحت قيادة هاري ريدناب، عقب هزيمة أمام ويغان أثليتيك.



