هولندا | الملكية على أنغام التكنو والهاوس .. البرتقالي يبحث عن اللقب المنحوس

في العصور الوسطى والقديمة، كان حفل تنصيب الملوك حدثًا يستدعي موسيقى خاصة لتكريم الملك أو الملكة الجديدة للبلاد، فلك أن تتخيل عزيزي القاريء أن تكون تلك الموسيقى هي "الترانس"!

في تنصيب الملك ويليم أليكساندر والملكة ماكسيما في 2013، شارك الدي جي الشهير الهولندي أرمين فان بورين في الحفل، لقطة أثارت دهشة الكثيرون الذين انتظروا سماع الموسيقى الكلاسيكية، ولكن ليس لكاتب تلك السطور المحب لعالم موسيقى الEDM، أو كما يصفها البعض بالضوضاء!

تعد هولندا موطنًا لتلك "الضوضاء" أو موسيقى العصر الحديث الإلكترونية مثل الهاوس والترانس والتكنو، وأشهر الدي جي حول العالم يحملون جنسيتها مثل أرمين، تييستو، أوريان نيلسن، مارتن جاريكس وغيرهم، والجميل أن كل هؤلاء متعصبون لكرة القدم، تييستو مشجع إنتر، وأرمين الذي أصدر مقطوعة خاصة لبلاده في اليورو!

الاختلاط بين الكرة والموسيقى هو شعار "الطواحين" أو "البرتقالي" كما يلقبون، فريق المتعة الكروية ومدرسة قائمة بذاتها لم تفلح حتى الآن في كسر عناد الكأس الذهبية، وفي أمريكا 2026 ستبحث عن لقبها المونديالي الأول.







