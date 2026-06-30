وانتقد اللاعب الدولي الهولندي السابق بيير فان هويدونك كلًا من جاستن كلويفرت وكوينتين تيمبر وكريسينسيو سامرفيل بسبب «الطريقة الغبية» التي اتبعوها في الانطلاق لركلات الترجيح، معترفًا بأن إخفاقاتهم في تلك اللحظات الحاسمة جعلته يشعر بالغثيان الشديد.
"شعرت بالغثيان" .. نجم هولندا السابق ينتقد تصرفات ثلاثي البرتقالي خلال ركلات الترجيح أمام المغرب
أساطير كرة القدم الهولندية ينتقدون الأداء المهدر لركلات الجزاء
في حديثه إلى قناة NOS الهولندية، أعرب فان هويدونك عن رعبه الشديد من الطريقة التي انهار بها منتخب «البرتقالي» من مسافة 12 ياردة في مونتيري. بعد تعادل مرهق بنتيجة 1-1، سدد كليفيرت الكرة في القائم، وأخطأ تيمبر المرمى، وتصدى بونو لتسديدة سامرفيل الضعيفة ليحسم «أسود الأطلس» الفوز بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح.
وانضم زميله المحلل إبراهيم أفلاي إلى موجة الانتقادات، مدعياً أن نجوم المنتخبين الدوليين المعاصرين ببساطة لا يستطيعون تحمل الضغط النفسي الهائل الذي تفرضه ركلات الترجيح في البطولات الكبرى. وتعد هذه الهزيمة المخيبة للآمال أسرع خروج لهولندا من كأس العالم في العصر الحديث، مما ترك المشجعين في حالة من الحزن الشديد بعد أن تبخرت أحلامهم بالفوز باللقب العالمي بطريقة مذهلة.
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فان هويدونك يطالب باتباع النهج التقليدي في تنفيذ ركلات الجزاء
ومع ذلك، رفض فان هويدونك إلقاء اللوم على الضغط البسيط، بل وجه انتقاداته إلى التقنيات المفرطة في التعقيد التي يستخدمها الجيل الحديث.
وقال المهاجم السابق: "الضغط أمر لا يمكنك التدرب عليه، لكن لدينا مدربًا للمنتخب الوطني سدد 1,423 ركلة جزاء خلال مسيرته الكروية. وقد سجلها جميعًا دون القيام بأي تصرفات جنونية".
وطالب بالعودة إلى الأساسيات تحت قيادة رونالد كومان، مضيفًا: "ضع الكرة على الأرض، خذ انطلاقة، وسدد. كنت أتوقع أن يقول مدرب المنتخب الوطني (يا شباب، كل من يسدد ركلة جزاء له الحق في أن يخطئ. لكن بطريقة واحدة فقط: انطلاقة عادية وتسديدة). كل تلك الأمور السخيفة، تجعلني أشعر بالغثيان".
البرتقالي الذي كان أداؤه أضعف من منافسه كان محظوظًا بالوصول إلى ركلات الترجيح
وأصبح التحليل أكثر قتامةً عندما أقر كلا المحللين بأن الفريق الأفضل هو الذي تأهل. فقد صرح أفلاي بأن «وصول هولندا إلى ركلات الترجيح في حد ذاته معجزة»، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهتها. واتفق فان هويدونك معه تمامًا، مشيرًا إلى أن المغرب كان أفضل بفارق فئتين طوال المباراة.
وانتقد هويدونك الترتيب التكتيكي لكومان، قائلاً: "كنا نعتقد مسبقاً أنها أفكار جيدة، لكن عندما ترى أنها لا تنجح فعلياً، عليك أن تبتكر شيئاً آخر. المغرب يمتلك فريقاً جيداً، لكنه ليس فرنسا. لقد خاضوا المباراة وكأنهم يواجهون فرنسا".
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إصلاحات تكتيكية تلوح في الأفق بعد خروج مُحرج
في أعقاب هذا الفشل التكتيكي التاريخي، يواجه كومان مستقبلاً غامضاً للغاية في منصبه كمدرب. ولا شك أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيشرع في إجراء مراجعة شاملة لهذه التكتيكات الدفاعية ونقاط الضعف النفسية الواضحة، وذلك قبل انطلاق تصفيات بطولة أمم أوروبا المقبلة. وفي ظل مطالبة الجماهير بتغيير فوري، يتعين على الفريق إعادة بناء هويته على وجه السرعة لضمان ألا تضيع هذه الموهبة الجيلية هباءً على الساحة الدولية مرة أخرى.