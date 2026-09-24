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أحمد فرهود

هولندا وألمانيا | مارك أندريه تير شتيجن "الحارس الأعمى" يواصل عيوبه الكارثية.. وثقة يورجن كلوب ستعيده للطريق الصحيح!

فقرات ومقالات
مارك أندريه تير شتيجن
يورجن كلوب
هولندا ضد ألمانيا
هولندا
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

تألق ضد هولندا مع بعض الأخطاء الكارثية..

"ليلة بوجهين" عاشها الحارس المخضرم مارك أندريه تير شتيجن، مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ وذلك في القمة القارية ضد هولندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

تير شتيجن قاد المنتخب الألماني للتعادل (1-1) مع هولندا، مساء يوم الخميس؛ في مباراة "المانشافت" الأولى، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني يورجن كلوب.

وأراد شتيجن فتح صفحة جديدة مع كلوب، عقب استدعائه للمنتخب الوطني رسميًا؛ بعد فترة مليئة بالانتقادات بسبب مستواه، مع الكثير من الإصابات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز ما قدّمه تير شتيجن في قمة هولندا وألمانيا، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية..

  • ter-stegen(C)Getty Images

    أرقام مارك أندريه تير شتيجن مع منتخب ألمانيا

    خاض الحارس المخضرم مارك أندريه تير شتيجن، المعار من العملاق الكتالوني برشلونة إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، مباراته "رقم 45" على المستوى الدولي، مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم.

    وأعطى يورجن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، الثقة الكاملة لتير شتيجن؛ من أجل أن يكون "الحارس الأول" في ولايته، رغم كل الانتقادات التي توُجه ضده.

    وبالفعل.. قاد هذا الحارس المخضرم منتخب بلاده في مواجهة نظيره الهولندي، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    * أرقام تير شتيجن مع منتخب ألمانيا:

    - مباريات: 45.

    - دقائق: 3.748.

    - أهداف مستقبلة: 55.

    - شباك نظيفة: 12.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NED-GERAFP

    تير شتيجن.. الحارس الذي جمع بين التألُق والأخطاء الساذجة

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ فإن أول سؤال سيتبادر إلى ذهننا بعد مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الهولندي، هو: "هل كان الحارس مارك أندريه تير شتيجن على قدر ثقة المدير الفني يورجن كلوب فيه؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ يجب أن نتوقف عند نقطتين في غاية الأهمية عن تير شتيجن في مواجهته ضد هولندا، وهما:

    * أولًا: مجموعة من الأخطاء الساذجة.

    * ثانيًا: التصدي لمجموعة من الأهداف المحققة.

    والمثير في الأمر أن هاتين النقطتين، مختلفتين تمامًا عن بعضهما؛ لكن هذا ما فعله تير شتيجن بالفعل في مواجهة ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

  • Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

    الحارس الأعمى.. تير شتيجن يواصل هذه الكوارث ضد منتخب هولندا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتوقف عند أخطاء الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن "الساذجة"، في مواجهة منتخب هولندا.

    أخطاء تير شتيجن "الساذجة" خلال قمة ألمانيا وهولندا؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الكثير من التمريرات القصيرة الخاطئة، إلى زملائه المدافعين.

    * ثانيًا: سوء التعامل مع عرضيات المنتخب الألماني، وخاصة من الركنيات والكرات الثابتة.

    * ثالثًا: إغلاق عينيه عند الكثير من المواجهات المباشرة مع لاعبي الخصم، تحديدًا في الانفرادات.

    وبخصوص النقطة الأولى.. فإن تير شتيجن بدأ يفقد ميزة البناء من الخلف للأمام؛ وذلك ببعض التمريرات القصيرة الخاطئة، التي كادت أن تتسبب في أهداف ضد ألمانيا.

    أما في العرضيات؛ شاهدنا خروج خاطئ من تير شتيجن في كثير من الكرات، من بينها الهدف الملغي للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

    ومن حسن حظ تير شتيجن، أن الحكم الإسباني هيرنانديز هيرنانديز احتسب خطأ لمصلحته، في لقطة هدف فان دايك الملغي؛ رغم أن تحركه كان خاطئًا أساسًا، في البداية.

    وأخيرًا.. واصل شتيجن عيبه الأكبر، بإغلاق عينيه عند المواجهات المباشرة مع لاعبي الخصم؛ إلا أنه كان محظوظًا أيضًا بأن مهاجمي هولندا، كانوا يسددون في جسده.

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    يورجن كلوب.. ثقته ستعيد مارك أندريه تير شتيجن إلى الطريق الصحيح!

    ورغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث عن "إيجابيات" الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في مواجهته ضد منتخب هولندا.

    ومثل السلبيات؛ يُمكن تلخيص إيجابيات تير شتيجن ضد هولندا في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: استعادة رشاقته في بعض التصديات؛ سواء من الوضع الطائر، أو تلك التي كانت على طريقة حراس اليد.

    * ثانيًا: اكتساب الثقة بمرور الدقائق؛ حيث كان يتحسن بعد كل تصدي يقوم به بالفعل.

    وهذا أكبر دليل على أن انهيار مستوى شتيجن، يعود إلى كونه فقد الثقة تمامًا؛ والذي قد يستعيدها مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الذي قال "إن مارك حارسه الأول".

    إلا أن الحلو لم يكتمل في النهاية؛ فبعد 9 تصديات كاملة.. استقبل شتيجن هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+2، بواسطة المهاجم الهولندي كودي جاكبو.

    وبصفةٍ عامة.. لابد على شتيجن أن يبني على إيجابيات القمة الأوروبية، بين منتخبي ألمانيا وهولندا؛ في محاولة لاستعادة ثقته الغائبة منذ سنوات، وربما التألُق في قادم الأيام.

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