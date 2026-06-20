هولندا والسويد | مفاجأة كومان الذي وضع تين هاج بين نارين .. وثنائي ليفربول بين السماء والأرض!

بريان بروبي، مهاجم سندرلاند، مفاجأة رونالد كومان، أمام السويد، حيث قرر المدرب أن يمنحه فرصة اللعب كأساسي لأول مرة في كأس العالم.

هدفان في 12 دقيقة، كتب بهما صاحب الـ24 عامًا، التاريخ مع منتخب هولندا، سواءً على مستوى الأرقام أو الحلول التكتيكية.

* سجل بريان بروبي لأول مرة في مشواره بكأس العالم.

* وقع بروبي على الهدفين رقم 99 و100 في تاريخ هولندا، لتصبح ثامن منتخب يطرق أبواب المئوية في المونديال.

* أصبح بروبي صاحب رابع أسرع هدف لمنتخب هولندا في تاريخ كأس العالم، بعد 4 دقائق و58 ثانية، والأسرع منذ هدف روبن فان بيرسي ضد البرازيل في 2014.

وبخلاف الأرقام المميزة التي سجلها مهاجم سندرلاند، فإن بروبي قدم حلًا تكتيكيًا لأزمة هولندا، في إهدار المهاجمين للفرص، وخاصة دونيل مالين، الذي كان شاهدًا على تألق بروبي، في الوقت الذي أهدر فيه نجم روما، بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 40.

مباراة السويد قدمت لنا مهاجمًا عُرف ببنيته القوية وقدرته على الاختراق واستغلال الفرص بجدارة، ما يجعل التوقعات تتجه نحو بقاء مالين على مقاعد البدلاء.

الطريف في الأمر، أن تألق بروبي قد يجعل المدرب إريك تين هاج، بين نارين، بين مؤازرة منتخب بلاده، ورؤية تألق اللاعب الذي رفض عرض تقدم به تين هاج شخصيًا، من أجل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، كما تحدث اللاعب ذاته، في 2024، حينما قال إن تين هاج تواصل معه هاتفيًا لإقناعه بالرحيل إلى اليونايتد، ولكن رده كان واضحًا، أريد العودة إلى أياكس.