سقوط تاريخي لهولندا لكنه خادع .. النسخة الأسوأ من الجزائر تظهر قبل كأس العالم 2026 ومحارب وحيد حفظ ماء وجهها

هزيمة هولندا الليلة على أرضها هي الأولى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، حيث كان آخر سقوط لها في 13 أكتوبر 2023 أمام فرنسا (1-2)، ضمن مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو" 2024.

وإن أسقطنا أداء الليلة على ما سيُقدم في كأس العالم 2026، حيث تقع هولندا في مجموعة اليابان والسويد وتونس، فالطواحين لن يذهبوا بعيدًا، حتى وإن كانوا على الورق قادرين على تخطي الدور الأول.

مشكلة كتيبة رونالد كومان الأساسية تكمن في الهجوم المتواضع للغاية في وجود الثنائي دونييل مالين وكريسينسيو سامرفيل، خاصةً الأول الذي أهدر انفرادًا صريحًا بغرابة شديدة.

هذا التواضع الهجومي جاء رغم تواضع الدفاع الجزائري، خاصةً في الشوط الأول من المباراة.

وحتى مع نزول نجم الهجوم ممفيس ديباي في الشوط الثاني، لم ينجح الهولنديون في التعامل بعدما نظم الدفاع الجزائري نفسه وتراجع بكامل العشرة لاعبين إلى وسط ملعبه في غالبية الأوقات.