سقوط تاريخي لهولندا لكنه خادع .. النسخة الأسوأ من الجزائر تظهر قبل كأس العالم 2026 ومحارب وحيد حفظ ماء وجهها

الحقيقة أنه لا جديد في المنتخب الجزائري، فما كنا نقوله عبر مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وخلال كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، هو نفسه!
الحديث هنا عن ثنائي دوري روشن السعودي حسام عوار ورياض محرز، فكلاهما نقطة ضعف بارزة سواء في وسط الملعب أو على الطرف، وإن كان عذر الثاني عمره (35 سنة)، فالأول لا عذر له سوى أن موسم الاتحاد السيئ انعكس بشكل واضح عليه.
لكن الجديد في مستوى المنتخب الجزائري عما كان عليه في الأشهر الماضية هو أنه الكل تراجع؛ فالدفاع في وجود الثلاثي زين الدين بلعبيد، عيسى ماندي وأشرف عبادة تحديدًا أخطاء بالجملة وكرات مقطوعة، الوسط مع عوار، نبيل بن طالب ورامز زروقي "أجساد بلا روح ولا جهد"، أما الهجوم ورغم وجود واحد من أفضل لاعبي الخضر محمد أمين عمورة فاللمسة الأخيرة ضائعة رغم قيامه قبلها بكل شيء ممكن.
هذا المشهد العبثي الذي كان في الشوط الأول، تغير في الشوط الثاني بثلاث تبديلات فقط، حيث الدفع بفارس شايبي، أنيس حاج موسى وإبراهيم مازة بدلًا من حسام عوار، عيسى ماندي ورياض محرز، على الترتيب .. الثلاثي الذي أعاد الروح لخط الوسط وأعاد ترتيب الأوراق.
الدرس المستفاد من هذه الودية أنه لا مجال لإبقاء شايبي ومازة وحاج موسى على مقاعد البدلاء في كأس العالم 2026.