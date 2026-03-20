هولندا، استدعاء كوبماينرز ودومفريس للمباريات الودية مع النرويج والإكوادور: القائمة الكاملة للمدرب كويمان

أصدر رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، قائمة اللاعبين المستدعين للالتحاق بالمعسكر القادم للمنتخب الهولندي، الذي سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوريات: يوم الجمعة 27 مارس في الساعة 20:45، سيستضيف المنتخب الهولندي نظيره النرويجي على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، وفي يوم الثلاثاء التالي، 31 مارس، سيواجه الإكوادور على ملعب فيليب ستاديون في أيندهوفن في نفس التوقيت. وستكون هذه آخر الاختبارات قبل كأس العالم الذي سيقام في الصيف بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد استدعى المدرب 26 لاعباً من بينهم بعض لاعبي الدوري الإيطالي.



