شن راسموس هوجلوند هجوماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ييري مينا. واتهم مهاجم نابولي مدافع كالياري بعدمالروح الرياضية عقب المباراة الأخيرة بين الفريقين، التي فاز بها نابولي خارج أرضه. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه الجدل حول اللاعب الكولومبي، الذي ليس غريباً عن التصرفات التي تقترب من حدود المخالفة داخل الملعب.





"ييري مينا لا يلعب كرة القدم. يواصل الحكام السماح له بفعل أي شيء. ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل". هذه هي الاتهامات التي وجهها الدنماركي في رد على منشور على إنستغرام.