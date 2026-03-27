Jonas Rütten

"هواية الأخصائيين النفسيين غير العاملين في مناصب رسمية!" جوليان ناجلسمان يدافع عن قراره المفاجئ بشأن التغييرات

جوليان ناجلسمان
نيك ولتيماد
دينيز أونداف

بدلاً من دنيز أونداف الذي كان في أفضل حالاته، حصل نيك وولتميد على فرصة أخرى لإثبات نفسه في المباراة ضد سويسرا. وكان هذا قراراً اتخذه مدرب المنتخب الألماني بناءً على حدسه وعلم النفس.

دافع يوليان ناجلسمان بقوة على قناة RTL عن قراره الذي بدا مفاجئًا بعض الشيء، وهو إشراك نيك وولتميد الذي يعاني من تراجع في المستوى بدلاً من دنيز أونداف، خلال الفوز المثير للمنتخب الألماني بنتيجة 4-3.

تقييمات الاتحاد الألماني لكرة القدم: فيرتز في عالمه الخاص - روديجر يفرك يديه بالفعل

  • لماذا استبدل «فولتماد» وليس «أونداف» الذي يمر حالياً بأفضل مستوياته، في الدقيقة 63 بدلاً من «كاي هافرتز»؟ حسناً: أولاً، كانت المباراة «شديدة الحدة»، ولم يتمكن «أونداف» فيها بالضرورة من إظهار «مواهبه العديدة، خاصةً عندما تكون الكرة في حوزته». 

    ثانياً، وكان هذا على ما يبدو النقطة الأكثر حسماً، أراد ناجلسمان بوضوح أن يعيد بناء الثقة المتزعزعة للاعب الإنجليزي من خلال منحه بعض الوقت للعب في منتخب ألمانيا.

    يمر وولتميد بمرحلة صعبة في نيوكاسل يونايتد بعد بداية حلمية سجل فيها أربعة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري، حيث يضطر في كثير من الأحيان للعب في موقع أعمق بكثير ولا يستطيع أداء دوره المفضل في مركز الهجوم. وقد انتقد ناجلسمان هذا الأمر بالفعل في مؤتمر صحفي ولم يستطع كبح نفسه عن توجيه انتقاد غير مباشر لزميله المدرب إيدي هاو. 

    "أستطيع أن أعدكم بأنه لن يكون بعيداً عن المرمى بمسافة 80 متراً معنا"، قال ناجلسمان، مشيراً مساء الجمعة إلى معدل التسجيل القوي لولتميد مع المنتخب الوطني (4 أهداف في 9 مباريات).

    أونداف أم وولتمادي؟ هجوم ناجلسمان على علماء النفس الذين سيقولون «العكس»

    "نيك يحقق نتائج رائعة معنا، بينما يمر بفترة صعبة في نيوكاسل. والآن أمامي خيار: هل أواصل منح الثقة لمهاجم من الطراز الرفيع يمر بفترة رائعة، أم أتخلى عن مهاجم آخر من الطراز الرفيع لا يمر بفترة جيدة تمامًا؟ يمكننا أن نسأل بعض علماء النفس ما رأيهم في هذا الأمر"، دافع ناجلسمان عن قراره، ثم انتقد هؤلاء العلماء في الوقت نفسه. فهم "على الأرجح سيقولون عكس ما أقوله": "هذه هي هواية علماء النفس غير العاملين، أنهم يحبون دائمًا أن يدعوا عكس ما يدعيه جميع المدربين".

    وبالنظر إلى كأس العالم في الصيف، أوضح ناجلسمان أيضًا الأهمية التي قد يكتسبها هذا اللاعب النحيل الذي يبلغ طوله 1.98 متر ويتمتع بمهارات فنية عالية. "أقول إنه من المستحسن أن يستعيد نيك وولتميد مستواه معنا. الأمور لا تسير على ما يرام في نيوكاسل، ودينيز في أفضل حالاته على أي حال. وسواء لعب اليوم أم لا، فإن ذلك لن يغير شيئًا من ثقته بنفسه هذا الأسبوع."

    أونداف في أفضل حالاته مع شتوتغارت - لكن هل لا فرصة له في منتخب ألمانيا؟

    على عكس حالة وولتماد ونيوكاسل، فإن كل ما يلمسه أونداف بأي جزء من جسده في نادي شتوتغارت يتحول حالياً إلى ذهب بشكل شبه تلقائي. ويخوض اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أفضل موسم في مسيرته حتى الآن، حيث سجل حتى الآن 23 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في 38 مباراة رسمية. 

    ومع ذلك، بعد المقابلة التي أجراها ناجلسمان مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس والتي أثارت الكثير من الجدل، كانت هناك تكهنات بأن أونداف قد لا يلعب أي دور في خطط المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم على الرغم من كل شيء. 

    وقد تغذت هذه التكهنات بمقابلة أجراها أونداف بعد ذلك بوقت قصير، عندما قال إن ناجلسمان لا يحتاج إلى الاتصال به في الوقت الحالي. وقد نفى مدرب المنتخب الألماني على الفور أي شائعات حول وجود علاقة متوترة مع أونداف في سياق اختيار تشكيلة المنتخب. وقال إن "كل شيء على ما يرام". 

    ولن تكون العلاقة على ما يرام إلا إذا منح ناجلسمان أونداف الفرصة التي يستحقها في المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل ضد غانا ليثبت نفسه مرة أخرى. لكن ناجلسمان لم يرد أن يعد بأن نجم شتوتغارت قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية. 

    "لم نقرر ذلك بعد. علينا أن نرى كيف سيخرج الجميع من المباراة، وما إذا كانوا جميعًا بصحة جيدة"، قال ناجلسمان بشكل مراوغ. 

  • دينيز أونداف ونيك وولتميد: بيانات الأداء والإحصائيات

    اللاعبونالمبارياتالأهدافتمريرات حاسمة
    نيك وولتميد48115
    دينيز أونداف382313
