"لن أتحول لموظف" .. رد صادم من نجم إنتر على إمكانية انتقاله للسعودية!

كشف اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان، عن موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، في حالة استقراره على الرحيل عن صفوف نادي إنتر الإيطالي.

عقد صاحب الـ37 سنة مع إنتر ينتهي في يونيو 2027، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية استمراره مع الفريق الإيطالي من عدمها، مما يترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات.



