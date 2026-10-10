فيديو | ألونسو يتغنى بـ"المايسترو" هندرسون.. ويكشف سر هدفه الخرافي!

أشاد مدرب تشيلسي، تشابي ألونسو، بالتطور التكتيكي لفريقه بعد الفوز الساحق على بورنموث بنتيجة 5-1، مسلطًا الضوء على التأثير الفوري للاعب خط الوسط المخضرم جوردان هندرسون. وقد احتفل القائد السابق لليفربول بظهوره الأول على ملعب فريقه بثنائية حاسمة، تضمنت ركلة حرة مذهلة جعلت مدربه يبتسم بسعادة عارمة على خط التماس.
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ألونسو يشيد بالتأثير الفوري لهندرسون
شهد ألونسو أداءً كلاسيكيًا من أحدث صفقاته حيث دك تشيلسي شباك بورنموث في ملعب ستامفورد بريدج، ليخطف هندرسون الأضواء في ظهوره الأول على ملعبه. وبعد انضمامه إلى تشيلسي هذا الصيف في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن برينتفورد إثر فسخ عقده بالتراضي، وقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 36 عامًا عقدًا لمدة عامين مع "البلوز"، ولم يحتج سوى لأقل من دقيقتين ليترك بصمته، حيث سجل هدفًا من متابعة بعد تبادل رائع للكرة مع كول بالمر. وفي وقت لاحق من المباراة، توج هندرسون أداءه الاستثنائي بتسجيل الهدف الخامس من ركلة حرة رائعة.
وفي حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" (BBC MOTD) بعد صافرة النهاية، سارع ألونسو إلى الإشادة بأخلاقيات العمل التي يتمتع بها النجم الإنجليزي والتنوع الذي يضيفه للترسانة الهجومية للبلوز. وأوضح المدرب الإسباني عند سؤاله عن اللمسة التهديفية للاعب خط الوسط: "لقد كان يستغل فترة التوقف الدولي للتدرب على تسديد الركلات الحرة".
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح هندرسون (بعمر 36 عامًا و115 يومًا) أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي يساهم بشكل مباشر في ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز – بتسجيله هدفين وتقديم تمريرة حاسمة – بالإضافة إلى كونه أكبر لاعب من أي فريق يحقق هذا الإنجاز منذ كريستيانو رونالدو ضد نورويتش في أبريل 2022 في سن السابعة والثلاثين.
- AFP
بناء أساس صلب لخط الوسط
كان هذا الانتصار بمثابة بيان قوي من كتيبة ألونسو، التي عانت لإيجاد إيقاعها في الأسابيع الأخيرة. وفي تأمله لمجريات اللقاء، حافظ ألونسو على هدوئه إزاء بعض لحظات الهشاشة الدفاعية التي منحت بورنموث نافذة قصيرة من الأمل، حيث علق قائلاً: "لن أقول إنها كانت مباراة مجنونة. كانت هناك لحظات مختلفة. كنا نسيطر على المباراة بشكل جيد. بعد استقبالنا للهدف، كانت هناك 10 دقائق كادت أن تجعل المباراة أكثر تقاربًا. الهدف الرابع كان مهمًا حقًا. لقد كان أداءً جيدًا وانتصارًا رائعًا".
وبعيدًا عن التألق الفردي، كان ألونسو متحمسًا بشكل خاص للشراكة الناشئة في خط الوسط، مسلطًا الضوء على الكيفية التي وفر بها المزيج بين خبرة هندرسون وطاقة مويسيس كايسيدو قاعدة صلبة لم يتمكن بورنموث من الصمود أمامها. وقال ألونسو: "لقد رأينا مويسيس كايسيدو يلعب جنبًا إلى جنب مع هيندو"، مؤكدًا أن هذا التوازن كان المحرك الرئيسي وراء العرض المتحسن للفريق. وأضاف: "عادةً عندما تمتلك توازنًا وخط وسط قوي، يكون الفريق في حالة أفضل".
معالجة أزمة غياب الشباك النظيفة
على الرغم من الألعاب النارية الهجومية، لا يزال انتظار تشيلسي للخروج بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز مستمرًا، وهي سلسلة سلبية تمتد منذ يناير الماضي. وكان هدف إيفانيلسون لصالح بورنموث بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به في ملعب التدريبات، لكن ألونسو لا يدع الإحصائيات تحبط معنوياته.
واستبعد ألونسو التكهنات التي تشير إلى وجود مشكلة دفاعية عميقة، مشيرًا إلى أن فريقه كان قريبًا للغاية من الحفاظ على نظافة شباكه اليوم. وأصر قائلاً: "سيأتي ذلك اليوم. كنا قريبين اليوم، والانتصار بشباك نظيفة سيتحقق لا محالة". ويمثل هذا الفوز أول انتصار لتشيلسي في أربع مباريات، ليرتقي الفريق إلى المراكز الخمسة الأولى، بينما يبقى بورنموث خارج منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط.
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تأمين مستقبل بالمر
كانت الأجواء قبل المباراة مبهجة بالفعل بعد الأخبار التي تفيد بأن كول بالمر قد ربط مستقبله طويل الأمد بالنادي، حيث وقع عقدًا جديدًا مذهلاً يمتد حتى عام 2034. واحتفل بالمر بهذه الصفقة بصناعة هدف الافتتاح لهندرسون، مما عزز مكانته كحجر زاوية في مشروع ألونسو في تشيلسي.
وتحدث ألونسو بحرارة عن أهمية الاحتفاظ بموهبة من هذا العيار الثقيل في سنوات الذروة من مسيرته. وعلق الإسباني قائلاً: "أنا سعيد جدًا من أجل كول. إنه لاعب من الطراز الرفيع. سيستمر معنا لسنوات عديدة، ويمكنه أن يكون أحد أولئك اللاعبين الذين سيخلدهم التاريخ لسنوات طويلة في المستقبل".
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