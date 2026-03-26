"هناك شيء غير صحيح": زميل سابق في بايرن ميونيخ يعتقد أن غوارديولا سيحقق إنجازًا مذهلاً مع مانشستر سيتي

في الفوز الأخير بنتيجة 2-0 في نهائي كأس الرابطة على نادي أرسنال، أعرب اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا عن "سعادته الكبيرة" لغوارديولا، لكنه أكد أن مدرب مانشستر سيتي يجب أن يستقيل لمصلحته الشخصية بعد انتهاء الموسم الحالي.

يعرف سامر وغوارديولا بعضهما البعض من الفترة التي قضياها معاً في نادي بايرن ميونيخ. فقد شغل اللاعب الدولي الألماني السابق منصب المدير الرياضي للنادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بين عامي 2012 و2016، بينما كان الإسباني مدرباً رئيسياً للفريق بين عامي 2013 و2016. وأشاد سامر بأسلوب المدرب البالغ من العمر 55 عاماً قائلاً: "لقد عملنا معاً بشكل رائع لمدة ثلاث سنوات".

لا يزال لدى جوارديولا عقد مع مانشستر سيتي ساري المفعول حتى عام 2027، لكن في الأسابيع والأشهر الماضية، انتشرت شائعات متكررة بأن الكتالوني قد يستقيل قبل عام من الموعد المقرر، ويترك الملعب لشخص آخر بعد عشر سنوات مع "السماويين".