"تخبرني حدسي أن هناك شيئًا غير صحيح عندما أنظر إلى وجهه. أنصحه بأن يأخذ نفسًا عميقًا"، قال سامر في برنامج "سامر وباسيل - حوار هاغيدورن"، ردا على سؤال حول المدرب الإسباني الناجح.
ترجمه
"هناك شيء غير صحيح": زميل سابق في بايرن ميونيخ يعتقد أن غوارديولا سيحقق إنجازًا مذهلاً مع مانشستر سيتي
في الفوز الأخير بنتيجة 2-0 في نهائي كأس الرابطة على نادي أرسنال، أعرب اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا عن "سعادته الكبيرة" لغوارديولا، لكنه أكد أن مدرب مانشستر سيتي يجب أن يستقيل لمصلحته الشخصية بعد انتهاء الموسم الحالي.
يعرف سامر وغوارديولا بعضهما البعض من الفترة التي قضياها معاً في نادي بايرن ميونيخ. فقد شغل اللاعب الدولي الألماني السابق منصب المدير الرياضي للنادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بين عامي 2012 و2016، بينما كان الإسباني مدرباً رئيسياً للفريق بين عامي 2013 و2016. وأشاد سامر بأسلوب المدرب البالغ من العمر 55 عاماً قائلاً: "لقد عملنا معاً بشكل رائع لمدة ثلاث سنوات".
لا يزال لدى جوارديولا عقد مع مانشستر سيتي ساري المفعول حتى عام 2027، لكن في الأسابيع والأشهر الماضية، انتشرت شائعات متكررة بأن الكتالوني قد يستقيل قبل عام من الموعد المقرر، ويترك الملعب لشخص آخر بعد عشر سنوات مع "السماويين".
- AFP
يواجه جوارديولا ومانشستر سيتي موسمًا صعبًا
يُعتبر مساعده السابق إنزو ماريسكا (46 عامًا) وخابي ألونسو (44 عامًا) المرشحين المحتملين لخلافته. وكلاهما عاطل عن العمل حاليًا بعد إقالتهما من تشيلسي وريال مدريد على التوالي في مطلع العام. لكن يبدو أن ألونسو على الأقل يميل أكثر إلى الانضمام إلى ناديه السابق ليفربول، وهو "مستعد" لذلك في حال اضطر آرني سلوت إلى الاستقالة بعد انتهاء الموسم.
على الصعيد الرياضي، فإن أداء مانشستر سيتي هذا الموسم متواضع، تمامًا مثل الريدز. في الدوري، يبلغ الفارق عن المتصدر أرسنال تسع نقاط، على الرغم من أن الفريق لديه مباراة أكثر من منافسه. وفي دوري أبطال أوروبا، انتهى مشواره في دور الـ16 بعد أداءين مخيبين للآمال أمام ريال مدريد.
إلى جانب الفوز بكأس الرابطة، يبقى كأس الاتحاد الإنجليزي الفرصة الأخيرة للفوز بلقب. هناك، سيواجه "السكاي بلوز" ليفربول في 4 أبريل في دور الثمانية.
بيب جوارديولا: إحصائياته مع مانشستر سيتي
المباريات
انتصارات
التعادل
الخسائر
النقاط في كل مباراة
582
415
75
92
2,27