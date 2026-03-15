"هناك خيارات أفضل بكثير" - روي كين يحث مانشستر يونايتد على عدم منح مايكل كاريك منصبًا دائمًا
كين يبدد آمال كاريك في التعاقد الدائم
صرح كين بصراحة أنه لن يسلم زمام الأمور في مانشستر يونايتد إلى كاريك بشكل دائم. وفي حديثه عقب فوز الفريق 3-1 على أستون فيلافي الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدربه المؤقت، أوضح المحلل موقفه بوضوح بشأن المنصب الإداري الشاغر.
"لا. أعتقد أن هناك خيارات أفضل"، أعلن كين عندما سُئل عما إذا كان زميله السابق يستحق الحصول على المنصب بشكل دائم. "أعتقد أنه في المباريات التي تولى فيها المسؤولية، من حيث الفوز بالمباريات، فقد قام بعمل جيد للغاية. من الواضح أنه بسط الأمور. لكن لم تكن هناك أي مخاطر في تلك المباريات".
"هناك خيارات أفضل متاحة لمانشستر يونايتد"
على الرغم من موقفه الحازم، واصل كين الإشادة بالظروف المواتية التي أحاطت بالمدرب المؤقت. وقال: "لقد أتيحت له ثلاثة أسابيع للتحضير للمباريات". "كان التوقيت مناسبًا له لتولي المهمة، وقد قام بعمل رائع".
وأضاف: "أرفع له القبعة، وإذا حصل على المنصب في الصيف، فحظاً سعيداً له، لكنني أعتقد أن هناك خيارات أفضل بكثير لمنصب المدير الفني القادم لمانشستر يونايتد. لو تم ذكر اسم كاريك قبل ثلاثة أشهر، لكانوا قد حبسوك. لم يكن حتى في الحسبان. لقد قام بعمل جيد، لكنني أعتقد أن هناك خيارات أفضل".
كارريك يتجاهل التكهنات حول منصب المدير الفني
على الرغم من الضجة الخارجية وسجله المثير للإعجاب الذي يتضمن سبع انتصارات من أصل تسع مباريات، يرفض المدرب نفسه أن ينجرف في التفاؤل. فقد نجح المدرب المؤقت في قيادة «الشياطين الحمر» إلى التقدم بفارق ست نقاط عن تشيلسي في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه لا ينجرف في التفاؤل. وقال: «إنها مجرد ضجة إذا استمعت إليها. إنها لا تؤثر عليّ بأي شكل من الأشكال. أنا أبذل قصارى جهدي، وأستمتع بذلك، ونحن نواصل السعي لتحقيق المزيد. ما سيحدث سيحدث".
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
يحتل فريق أولد ترافورد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة من 30 مباراة. ويتمتع الفريق بفارق ثلاث نقاط مهم عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، كما يتقدم بست نقاط على تشيلسي.
مع بقاء ثماني مباريات فقط في الدوري، ينصب تركيز الفريق على ضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى. وتشمل مبارياته المتبقية مباريات على أرضه ضد ليدز يونايتد، وبرينتفورد، وليفربول، ونوتنغهام فورست، إلى جانب رحلات خارجية إلى بورنموث، وتشيلسي، وسندرلاند، ومواجهة في الجولة الأخيرة مع برايتون.
