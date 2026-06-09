"هناك أمور أهم من كرة القدم".. زميل إيركسن السابق يناشده الاعتزال!

اقترح تاونسند أن يضع زميله السابق في توتنهام، إريكسن، صحته وعائلته في المقام الأول الآن من خلال اعتزال كرة القدم. وقع الحادث المأساوي في الدقيقة 65 من مباراة الدنمارك وأوكرانيا في أودنسي، حيث سقط إريكسن فجأة على العشب، مما أدى إلى إيقاف المباراة على الفور.

وفي حديثه إلى talkSPORT، أعرب تاونسند عن قلقه على نجم فولفسبورج. وقال: "بالطبع، من الناحية الخارجية، نعم، سأنصحه بذلك". "هناك الكثير من الأمور الأكثر أهمية التي يجب أن يقلق بشأنها، لديه عائلة رائعة يجب أن يهتم بها. لكن، من يدري ما يدور في عقول الناس؟ ناهيك عن لاعب كرة قدم عمل بجد للوصول إلى ما وصل إليه، وكاد أن يموت على أرض الملعب وعاد للعب مع مانشستر يونايتد، أحد أكبر الأندية في العالم. لذا، من الصعب معرفة ما يدور في رأسه، لكن بالطبع، في الوقت الحالي، هناك أمور أكثر أهمية للتفكير فيها من مباراة كرة قدم".



