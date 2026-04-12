Getty Images Sport
ترجمه
"هناك القليل من التوتر" - فرانك لامبارد يعترف بأن لاعبي كوفنتري متأثرون ذهنياً بسعي الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب لقب التشامبيونشيب
كوفنتري يهدر فرصة تأمين الصعود رسميًا
استضاف كوفنتري فريق شيفيلد وينزداي، الذي تعرّض لأبكر هبوط في التشامبيونشيب في فبراير ولا يزال برصيد نقاط سالب بعد سلسلة من خصومات النقاط، ظهر السبت، وهو يعلم أنه سيصعد إذا فاز ولم يفز ميدلسبره صاحب المركز الرابع لاحقًا في اليوم نفسه. لكن رجال لامبارد اكتفوا بتعادل سلبي 0-0. غير أن خسارة بورو المتأخرة 1-0 أمام بورتسموث تعني أن «سكاي بلوز» قد ضمنوا الصعود عمليًا ويمكنهم البدء في التخطيط للحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty Images Sport
لامبارد حذر من الضغوط على اللاعبين
وفي حديثه بعد تعادل كوفنتري ولكن قبل الهزيمة المفاجئة لميدلسبره، قال لامبارد إن لاعبيه تأثروا بثقل التوقعات الملقاة على عاتقهم، في حين كان بإمكان شيفيلد وينزداي اللعب من دون أي نوع من الضغط.
وقال لامبارد: "أعتقد أن هناك جوانب مفهومة في المباراة، هناك قدر من التوتر في ذلك، وكثير من اللاعبين ربما يعيشون هذا الوضع للمرة الأولى".
"متى ستنجز الأمر، وتوقعات إنجازه، وربما كان لذلك تأثير بسيط على المباراة. ألّا تفوز عندما تكون النقاط الثلاث متاحة، وأن تصنع الفرص كما فعلنا لكن من دون الحدة والسرعة المعتادتين اللتين نمتلكهما في الثلث الهجومي، فهذا يجعل الأمر محبطًا بعض الشيء.
"من الواضح أننا صنعنا ما يكفي للفوز بالمباراة لكننا لم نفعل ذلك تمامًا، وعليك أن تُشيد بالمنافس لأنه جعل الأمر صعبًا عليك. عندما لا يكون لدى فريق ما ما يربحه، فلا يكون لديه أيضًا ما يخسره. أعتقد أن لديهم مدربًا شديد الدافعية، يحاول القيام بعمله بأفضل شكل ممكن، لذلك كانوا دائمًا سيجعلون الأمر صعبًا قدر الإمكان.
"للأسف لم ننجح في تحقيق الاختراق رغم الاستحواذ والكرات العرضية والفرص التي كانت لدينا.
"نحن عادة نسجل هنا، وعادة نفوز بالمباريات هنا، لذا علينا أن نحافظ على قدر من المنظور. لكن تحديدًا بالنسبة للاعبين، لأنني أعلم أن هناك ضغطًا والجميع يريد التخلص من الضغط بإنهاء الأمر، والآن علينا الانتقال إلى المباراة التالية".
انتظار كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يشارف على الانتهاء
هبط كوفنتري من الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2001 ولم يعد إليه منذ ذلك الحين. وخلال تلك الفترة، غادر ملعبه التاريخي هايفيلد رود، واضطر مرتين لمغادرة ملعبه الجديد استاد سي بي إس، ولعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الإنجليزية.
كان «سكاي بلوز» قريبين من الصعود مجددًا إلى دوري الأضواء في 2023 بعدما بلغوا نهائي الملحق، لكنهم خسروا أمام لوتون تاون بركلات الترجيح. في الموسم الماضي، تولّى لامبارد المسؤولية خلفًا للمدرب المحبوب مارك روبينز وقاد كوفنتري إلى الملحق مرة أخرى، حيث هُزموا أمام سندرلاند في نصف النهائي.
- Getty Images Sport
متى يمكن لكوفنتري أن يصعد؟
عودة لامبارد مع كوفنتري إلى المنافسات ستكون مساء الجمعة خارج الأرض أمام بلاكبيرن روفرز. وسيكون التعادل كافياً لضمان حجز مكانهم رسمياً في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أنهم ما زالوا يتقدمون بفارق 10 نقاط على إيبسويتش تاون بينما يوجهون أنظارهم نحو لقب التشامبيونشيب، رغم أن «تراكتور بويز» لديهم مباراتان مؤجلتان.