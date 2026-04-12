وفي حديثه بعد تعادل كوفنتري ولكن قبل الهزيمة المفاجئة لميدلسبره، قال لامبارد إن لاعبيه تأثروا بثقل التوقعات الملقاة على عاتقهم، في حين كان بإمكان شيفيلد وينزداي اللعب من دون أي نوع من الضغط.

وقال لامبارد: "أعتقد أن هناك جوانب مفهومة في المباراة، هناك قدر من التوتر في ذلك، وكثير من اللاعبين ربما يعيشون هذا الوضع للمرة الأولى".

"متى ستنجز الأمر، وتوقعات إنجازه، وربما كان لذلك تأثير بسيط على المباراة. ألّا تفوز عندما تكون النقاط الثلاث متاحة، وأن تصنع الفرص كما فعلنا لكن من دون الحدة والسرعة المعتادتين اللتين نمتلكهما في الثلث الهجومي، فهذا يجعل الأمر محبطًا بعض الشيء.

"من الواضح أننا صنعنا ما يكفي للفوز بالمباراة لكننا لم نفعل ذلك تمامًا، وعليك أن تُشيد بالمنافس لأنه جعل الأمر صعبًا عليك. عندما لا يكون لدى فريق ما ما يربحه، فلا يكون لديه أيضًا ما يخسره. أعتقد أن لديهم مدربًا شديد الدافعية، يحاول القيام بعمله بأفضل شكل ممكن، لذلك كانوا دائمًا سيجعلون الأمر صعبًا قدر الإمكان.

"للأسف لم ننجح في تحقيق الاختراق رغم الاستحواذ والكرات العرضية والفرص التي كانت لدينا.

"نحن عادة نسجل هنا، وعادة نفوز بالمباريات هنا، لذا علينا أن نحافظ على قدر من المنظور. لكن تحديدًا بالنسبة للاعبين، لأنني أعلم أن هناك ضغطًا والجميع يريد التخلص من الضغط بإنهاء الأمر، والآن علينا الانتقال إلى المباراة التالية".