"تعاقد مع 24 همام الهمامي" .. شرط استمرار نجم كأس الخليج الذي رفضه الاتحاد وهدد به لاعب آخر بفسخ عقده!

استعان الإعلامي عبد الله فلاته، بنجم نادي الشباب، همام الهمامي، لإثبات فشل منظومة "المواليد الأجانب" في أندية دوري روشن السعودي، حيث قارنه بأحد لاعبي الاتحاد، في الوقت الذي خطف فيه الهمامي الأضواء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ولعب الهمامي دورًا في قيادة المنتخب السعودي، للتتويج بكأس الخليج العربي، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، في الوقت الذي تدور فيه الأحاديث بشأن الجدل حول مستقبله، من حيث الإفادة بأن عقده مع الشباب ينتهي في أغسطس 2027، فضلًا عن ارتباطه باهتمام أندية مثل الهلال والنصر.

وكان الهمامي يلعب في صفوف الاتحاد، حيث تم تصعيده من درجة الشباب، في صيف 2024، قبل أن يتم إعارته إلى الخلود، خلال موسم 2024-2025، ومن ثم انتقاله إلى "الليث" في صيف 2025.