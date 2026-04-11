لم تُحسم القضية نهائيًا في الواقع، بل جرى تأجيلها. فوفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، حرص شلوتربيك على تضمين «مخرج» (كبير) في عقده الجديد. ويتيح له ذلك، بفضل شرطٍ جزائي تتراوح قيمته بين 50 و60 مليون يورو، مغادرة دورتموند (BVB) إلى نادٍ كبير حتى بعد كأس العالم مباشرة.

ولا يزال من غير الواضح أي الأندية الكبرى تندرج ضمن قائمة الخيارات بالنسبة لشلوتربيك. غير أنه من المرجّح أن يكون من بينها ليفربول وبرشلونة ومانشستر سيتي أو يونايتد، وكذلك باريس سان جيرمان وريال مدريد. وكانت صحيفة بيلد قد أدرجت في البداية بايرن ميونخ ضمن مجموعة الأندية التي ينطبق عليها شرط شلوتربيك الجزائي، لكنها عادت بعد ذلك بقليل لتكتب أن الشرط لا يشمل بايرن ميونخ صراحة كوجهة محتملة، بل يقتصر حصريًا على «العمالقة» الدوليين. وبهذا يُفترض وضع عائق كبير أمام أي انتقال محتمل لشلوتربيك إلى أكبر منافس لدورتموند في البوندسليغا.

وعند سؤال منصة DAZN عمّا إذا كان يوجد من حيث المبدأ شرطٌ جزائي، رفض مدير دورتموند الرياضي الجديد، أولي بوك، الإدلاء بتصريح بعد ظهر السبت. وقال مؤكدًا: «لن يكون هناك (شرط) أيضًا»، مشيرًا إلى أن دورتموند لن يعلّق على تفاصيل العقود.

وفي الأثناء، أصبح شلوتربيك أعلى اللاعبين أجرًا في دورتموند. فبحسب كيكر، يبلغ راتبه السنوي الجديد عشرة ملايين يورو إضافة إلى المكافآت. ويخلف بذلك نيكلاس زوله، الذي سيغادر دورتموند في الصيف مجانًا. كما يُعدّ، في حال بقائه على المدى الطويل، مرشحًا لحمل شارة القيادة التي لا يزال يحملها حاليًا إيمره جان. وقد مدّدت بوروسيا عقد اللاعب البالغ 32 عامًا مؤخرًا لعام إضافي رغم إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.