وفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت بيلد»، يواجه بطل ألمانيا ذو الأرقام القياسية خسائر مالية للمرة الأولى في هذا العام المالي.
هل يواجه بايرن ميونيخ مصاعب؟ الكشف عن سياسة التقشف التي يتبعها ماكس إيبرل وحساب وديعة ثانٍ
لذلك، حدد المسؤولون داخليًا الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كهدف أدنى لتجنب أي خسائر محتملة. ويجلب التأهل المرتقب إلى ربع النهائي 12.5 مليون يورو لخزينة بايرن ميونيخ، وهو مبلغ يمكن توقعه بالفعل بعد الفوز 6-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو، قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء. وإذا تمكن الفريق من تجاوز ريال مدريد، الذي فاز على مانشستر سيتي، فسيحقق إيرادات إضافية تبلغ 15 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى المدير الرياضي ماكس إيبرل خلال اجتماع مجلس الإشراف في فبراير تكليفاً جديداً بخفض تكاليف الرواتب. وهي مهمة تصاحبها بعض المشاكل، كما كان الحال في العام الماضي.
رواتب بايرن ميونيخ: أوليسي ودياز يتقاضيان رواتب أقل من ساني وكومان
بعد أن غادر اللاعبون ذوو الرواتب المرتفعة مثل ليروي ساني وكينغسلي كومان وتوماس مولر النادي الصيف الماضي، قد تشهد هرمية الرواتب تغييرات إيجابية في الأشهر المقبلة.
من ناحية، انضم دايوت أوبامكانو بفضل تمديد عقده إلى "الفئة 2" من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، حيث يكسب اللاعبون ما يصل إلى 20 مليون يورو. ومن بين هؤلاء أيضًا جوشوا كيميش وألفونسو ديفيز ومانويل نوير، بما في ذلك المكافآت. وإذا لم ينهِ الأخير مسيرته ويوقع عقدًا لمدة عام آخر، فسيتعين على الحارس الأول منذ فترة طويلة التخلي عن جزء من راتبه وفقًا للتقرير.
وقد نجح إيبرل بالفعل في ذلك عند تمديد عقد سيرج غنابري (حتى عام 2028)، في حين ارتفعت تكلفة أوبامكانو وديفيز وموسيالا. ومن المتوقع أن يكون راتب مايكل أوليسي ولويس دياز في نفس مستوى راتب لاعب المنتخب الوطني. ويقدر الراتب السنوي للثنائي الجناح معاً بـ 34 مليون يورو - أي أقل بحوالي ستة ملايين يورو من كومان وساني.
التفاوت في الرواتب يسبب مشاكل: مفاوضات لايمر مثال بارز على ذلك
وفي الوقت نفسه، قد يصعد كونراد لايمر ليصبح لاعباً بارزاً آخر في سلم الرواتب. يبلغ راتب اللاعب النمساوي، بما في ذلك المكافآت، مبلغاً يصل إلى عشرات الملايين، مما يجعله ينتمي إلى فئة "ذوي الدخل العادي". وبحسب ما يُقال، تجري حالياً مفاوضات حثيثة خلف الكواليس حول تمديد عقده الذي يستمر حتى عام 2027. ووفقًا لشبكة سكاي، يطالب لاعب الدفاع بـ 15 مليون يورو سنويًا مقابل البقاء لفترة طويلة، ولهذا السبب يُقال إن المفاوضات متوقفة حاليًا.
كما تلوح في الأفق وفورات أخرى بفضل رحيل ليون جوريتزكا الوشيك، الذي كان يتقاضى راتباً مشابهاً لراتبي أوليسي ودياز. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يغادر رافائيل جويريرو (عقده حتى عام 2026) النادي، والذي يتقاضى راتباً في نطاق راتب لايمر. في غضون ذلك، من المقرر بيع ألكسندر نوبيل، المعار حالياً إلى في إف بي شتوتغارت. أما بالنسبة لساشا بوي (غالطة سراي) وجواو بالهينها (توتنهام هوتسبير)، فيأمل مسؤولو بايرن ميونيخ في أن يتم تفعيل خيار الشراء الخاص بكل منهما. كما سيتم حذف نيكولاس جاكسون، الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات بفترة وجيزة، من قائمة الرواتب، حيث لن يقوم نادي بايرن ميونيخ بتفعيل خيار الشراء الخاص بالمهاجم المعار من نادي تشيلسي.
وأشار إيبرل مؤخرًا إلى أنه يشعر بضغوط من الإدارة العليا فيما يتعلق باهتمام مزعوم بنجم الدوري الألماني الصاعد لوكا فوسكوفيتش. "لا يمكننا التعاقد مع كل لاعب جيد يعتقد الجمهور أنه يجب أن ينضم إلى بايرن ميونيخ"، حذر إيبرل، مشيرًا أيضًا إلى مجلس الإشراف القوي برئاسة الرئيس الفخري أولي هونيس والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيغه: "لأنه في وقت ما ستأتي الجهة الأخرى وتقول: 'ماكس، نحن لسنا منفقين للمال. لا يمكننا تضخيم حجم الفريق بهذه الطريقة.' لذلك: إنه لاعب جيد جدًا بلا شك، لكن تركيزنا الرئيسي ينصب على الانتقالات الداخلية، وهذا أمر معروف."
هل يمتلك نادي بايرن ميونيخ حسابًا ثانيًا للودائع لأجل؟
لم يعد سراً أن نادي بايرن ميونيخ يضطر إلى بذل جهد مالي أكبر مقارنة بالماضي. فقد أشار الرئيس الفخري أولي هونيس مراراً وتكراراً خلال الأشهر الماضية إلى أنه لم يتبقَ الكثير من رصيد حساب الودائع الثابتة الأسطوري للنادي. لكن مجلة «سبورت بيلد» كشفت الآن أن القلق الذي يساور الإدارة ليس عميقاً كما قد يوحي به الوضع المالي.
وفقًا للتقرير، يقال إن هناك حسابًا ثانيًا للودائع الثابتة يمكن لبايرن ميونيخ اللجوء إليه في حالات الطوارئ. ويُقال إن شركة Stadion GmbH تمتلك سيولة نقدية بمبلغ يصل إلى مئات الملايين.
ومع ذلك، يجب تجنب الخسائر بأي ثمن. وبفضل الإيرادات الإضافية من كأس العالم للأندية، تمكن بايرن ميونيخ في العام الماضي من تحقيق أرباح مرة أخرى. وقد تم تحقيق فائض سنوي قدره 27.1 مليون يورو.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)