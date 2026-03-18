هل يواجه بايرن ميونيخ مصاعب؟ الكشف عن سياسة التقشف التي يتبعها ماكس إيبرل وحساب وديعة ثانٍ

وفي الوقت نفسه، قد يصعد كونراد لايمر ليصبح لاعباً بارزاً آخر في سلم الرواتب. يبلغ راتب اللاعب النمساوي، بما في ذلك المكافآت، مبلغاً يصل إلى عشرات الملايين، مما يجعله ينتمي إلى فئة "ذوي الدخل العادي". وبحسب ما يُقال، تجري حالياً مفاوضات حثيثة خلف الكواليس حول تمديد عقده الذي يستمر حتى عام 2027. ووفقًا لشبكة سكاي، يطالب لاعب الدفاع بـ 15 مليون يورو سنويًا مقابل البقاء لفترة طويلة، ولهذا السبب يُقال إن المفاوضات متوقفة حاليًا.

كما تلوح في الأفق وفورات أخرى بفضل رحيل ليون جوريتزكا الوشيك، الذي كان يتقاضى راتباً مشابهاً لراتبي أوليسي ودياز. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يغادر رافائيل جويريرو (عقده حتى عام 2026) النادي، والذي يتقاضى راتباً في نطاق راتب لايمر. في غضون ذلك، من المقرر بيع ألكسندر نوبيل، المعار حالياً إلى في إف بي شتوتغارت. أما بالنسبة لساشا بوي (غالطة سراي) وجواو بالهينها (توتنهام هوتسبير)، فيأمل مسؤولو بايرن ميونيخ في أن يتم تفعيل خيار الشراء الخاص بكل منهما. كما سيتم حذف نيكولاس جاكسون، الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات بفترة وجيزة، من قائمة الرواتب، حيث لن يقوم نادي بايرن ميونيخ بتفعيل خيار الشراء الخاص بالمهاجم المعار من نادي تشيلسي.

وأشار إيبرل مؤخرًا إلى أنه يشعر بضغوط من الإدارة العليا فيما يتعلق باهتمام مزعوم بنجم الدوري الألماني الصاعد لوكا فوسكوفيتش. "لا يمكننا التعاقد مع كل لاعب جيد يعتقد الجمهور أنه يجب أن ينضم إلى بايرن ميونيخ"، حذر إيبرل، مشيرًا أيضًا إلى مجلس الإشراف القوي برئاسة الرئيس الفخري أولي هونيس والرئيس التنفيذي السابق كارل-هاينز رومينيغه: "لأنه في وقت ما ستأتي الجهة الأخرى وتقول: 'ماكس، نحن لسنا منفقين للمال. لا يمكننا تضخيم حجم الفريق بهذه الطريقة.' لذلك: إنه لاعب جيد جدًا بلا شك، لكن تركيزنا الرئيسي ينصب على الانتقالات الداخلية، وهذا أمر معروف."