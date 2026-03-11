هل يواجه إيغور تودور الإقالة؟ توتنهام يتخذ قرارًا بشأن المدرب المؤقت قبل مواجهة ليفربول الحاسمة

تعرض أسلوب تيودور في إدارة اللاعبين لانتقادات شديدة بعد أن استبدل الحارس الشاب أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة في مدريد. ارتكب اللاعب التشيكي البالغ من العمر 22 عامًا، الذي فاجأ الجميع ببدايته بدلاً من غولييلمو فيكاريو، خطأين فادحين تسببوا في تأخر توتنهام 3-0 في غضون ربع ساعة. وقد أصيب حارس مرمى مانشستر سيتي السابق جو هارت بالدهشة من "برودة" تودور عندما رفض الاعتراف بالشاب المضطرب وهو يغادر الملعب.

دافع تيودور عن قراره القاسي قائلاً: "كان هذا هو الخيار الصحيح قبل المباراة في مثل هذه اللحظة، مع الضغط على فيكاريو، في منافسة أخرى. توني حارس مرمى جيد جداً. كان هذا القرار الصحيح بالنسبة لي. بعد ذلك، بالطبع، من السهل القول إن هذا لم يكن القرار الصحيح. لذلك أوضحت لتوني أيضًا، بعد المباراة: إنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد. [التبديل المبكر] أمر نادر جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا، ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. موقف لا يصدق، لا يوجد ما يمكن تعليقه".