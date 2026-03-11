Getty Images Sport
هل يواجه إيغور تودور الإقالة؟ توتنهام يتخذ قرارًا بشأن المدرب المؤقت قبل مواجهة ليفربول الحاسمة
الضغط يتصاعد على الرئيس المؤقت
وصلت الأوضاع إلى نقطة الغليان بعد الهزيمة المهينة 5-2 في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. ويطالب اتحاد مشجعي توتنهام هوتسبير (THST) الآن بـ"إجراءات طارئة" مع تزايد الضغوط على تودور. ومع عدم تحقيق أي فوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر، يتم حث مجلس الإدارة على التحرك قبل أن يتراجع النادي إلى دوري الدرجة الثانية. تشير ESPN إلى أن كبار المسؤولين في توتنهام قلقون للغاية، لكن من المتوقع أن يواجه تودور وسائل الإعلام يوم الجمعة كما هو مخطط له ويقود الفريق في أنفيلد في محاولة يائسة لإشعال شرارة أمل البقاء.
جدل استبدال كينسكي
تعرض أسلوب تيودور في إدارة اللاعبين لانتقادات شديدة بعد أن استبدل الحارس الشاب أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة في مدريد. ارتكب اللاعب التشيكي البالغ من العمر 22 عامًا، الذي فاجأ الجميع ببدايته بدلاً من غولييلمو فيكاريو، خطأين فادحين تسببوا في تأخر توتنهام 3-0 في غضون ربع ساعة. وقد أصيب حارس مرمى مانشستر سيتي السابق جو هارت بالدهشة من "برودة" تودور عندما رفض الاعتراف بالشاب المضطرب وهو يغادر الملعب.
دافع تيودور عن قراره القاسي قائلاً: "كان هذا هو الخيار الصحيح قبل المباراة في مثل هذه اللحظة، مع الضغط على فيكاريو، في منافسة أخرى. توني حارس مرمى جيد جداً. كان هذا القرار الصحيح بالنسبة لي. بعد ذلك، بالطبع، من السهل القول إن هذا لم يكن القرار الصحيح. لذلك أوضحت لتوني أيضًا، بعد المباراة: إنه الرجل المناسب وحارس مرمى جيد. [التبديل المبكر] أمر نادر جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا، ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. موقف لا يصدق، لا يوجد ما يمكن تعليقه".
غرفة خلع الملابس في حالة من اليأس
يبدو أن معنويات الفريق قد وصلت إلى الحضيض، حيث يعاني نجوم الفريق الأول من صعوبة في استيعاب هذا التراجع السريع. وقدم المدافع ميكي فان دي فين تقييماً صريحاً للغاية عن الليلة التي قضاها الفريق في إسبانيا، واصفاً الانهيار بأنه "سيناريو يوم القيامة" للنادي. كما اعترف اللاعب الهولندي بأن السلبية المستمرة أجبرته على الانسحاب من الأضواء لحماية صحته العقلية.
وقال اللاعب الدولي الهولندي: "بصراحة، كان الأمر فظيعًا: سيناريو يوم القيامة. كل ما كان يمكن أن يسوء في العشرين دقيقة الأولى ساء بالفعل. الجميع يتعثر، بما فيهم أنا. هذه لحظات لا يمكنك فعل أي شيء حيالها. لا يمكنني الوقوف هنا وبدء إلقاء اللوم على الملعب".
البقاء على المحك في أنفيلد
تعد الرحلة إلى ميرسيسايد الآن لحظة حاسمة بالنسبة لفترة تودور القصيرة في منصبه. في حين من المتوقع أن يظل النادي متمسكًا به خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن هزيمة ثقيلة أخرى قد تجبره على اتخاذ قرار صعب مع تحول خطر الهبوط إلى حقيقة واقعة. وقد يؤدي الفشل في تقديم أداء تنافسي في أنفيلد إلى عدم ترك خيار أمام مجلس الإدارة سوى البحث عن مدرب آخر قبل مباراة الإياب ضد أتلتيكو ومجموعة من المباريات المحلية الحاسمة التي ستحدد مصير النادي في الدوري الممتاز.
