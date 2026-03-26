Getty Images Sport
ترجمه
هل يواجه آرني سلوت خطر الإقالة؟ ديفيد أورنشتاين يكشف عن موقف ليفربول تجاه المدرب الذي يتعرض لانتقادات شديدة
إدارة ليفربول تقف إلى جانب آرني سلوت
وفي حديثه مع بودكاست "The Athletic FC"، أوضح أورنشتاين الموقف الحالي للنادي قائلاً: "تشير جميع المعلومات التي لدينا، على الرغم من التقارير التي تقول عكس ذلك، إلى أن ليفربول متمسك بأرني سلوت، ولا توجد أي نية لتغيير المدرب. إنهم يخططون للمستقبل معه، وتتمثل أولويتهم وتركيزهم في تزويده بتشكيلة قادرة على تحقيق النجاح."
- Getty Images Sport
التصدي لتراجع الأداء
ومع ذلك، لم يتردد أورنشتاين في الاعتراف بأن الموسم الحالي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. فقد واجه ليفربول العديد من التحديات داخل الملعب وخارجه، مما أدى إلى أداء متقلب جعل الفريق يقاتل من أجل احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى. وفي حين أن المدرب الرئيسي يكون بطبيعة الحال تحت المجهر خلال مثل هذه الفترات، فإن النادي يرى أنه يجب أخذ العوامل الخارجية في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جذرية.
وأضاف أورنشتاين: "لست هنا للدفاع عن آرني سلوت، فقد كان موسم ليفربول سيئًا وفقًا لمعاييرهم وأدائهم ونتائجهم، وهو في قلب ذلك". "لكن إذا نظرت إلى مجموعة العوامل داخل الملعب وخارجه، فستجد أنها ملحوظة، ولست مندهشًا من رغبة ليفربول في منحه مزيدًا من الوقت".
شائعات متناقضة من ألمانيا
ويأتي هذا التحديث كرد مباشر على التقارير الصادرة من ألمانيا، والتي أشارت إلى أن مدرب باير ليفركوزن السابق تشابي ألونسو كان مرشحًا لتولي المنصب بدلاً منه. فقد زعمت صحيفة «بيلد» أن سلوت كان على وشك الإقالة، وأن ألونسو، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير منذ أيامه كلاعب في ميرسيسايد، كان «من المتوقع وصوله» هذا الصيف.
ومع ذلك، يصر أورنشتاين على أن سلوت لا يزال جزءًا لا يتجزأ من الرؤية طويلة المدى للنادي، خاصةً بالنظر إلى نجاحه في الموسم الماضي. وأشار أورنشتاين إلى أن "أرني سلوت يتمتع بالسمات التي يريدونها لإدارة النادي، ولا ننسى ما رأيناه الموسم الماضي عندما قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري". "لذلك سيكون له دور كبير في اتخاذ قرارات التعاقدات أيضًا".
- AFP
لا يزال التركيز منصبًا على جبهات متعددة
مع اقتراب مباريات حاسمة، بما في ذلك مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، يحذر ليفربول من تعريض موسمه للخطر بسبب حالة عدم اليقين.
وفي حين لا تزال الضغوط شديدة، مع تعرض ليفربول لخطر الخروج من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن التوجيهات الصادرة من الإدارة العليا واضحة في الوقت الحالي. ومن المرجح أن يتم إجراء أي تقييم نهائي لفترة تولي سلوت منصبه بمجرد انطلاق صافرة النهاية للموسم الحالي، مما يسمح للنادي بتقييم مجمل العمل بعيدًا عن حرارة نهاية الموسم.