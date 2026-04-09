احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هذا الموسم بانطلاقته مع «السيدة العجوز»، ويُعدّ بفضل مؤهلاته منذ الآن وعدًا كبيرًا للمستقبل. وعلى الرغم من صغر سنه، يمتلك بالفعل نضجًا بدنيًا استثنائيًا، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة على الجري، ولديه جودة في بناء اللعب، ولا يتجنب الالتحامات الخشنة أيضًا (7 بطاقات صفراء).

وعبر جميع المسابقات، شارك حتى الآن 15 مرة تحت قيادة مدرب هيرتا ستيفان لايتل. ولم يتجاوز الأسبوع الماضي، احتفل بعودته من الإصابة في الفوز 1:0 على دينامو دريسدن، عندما دخل بديلًا لكيفين سيسا في الدقيقة 68.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون أيشهورن ضمن خطط مانشستر سيتي. ويبدو أن دمجه مباشرة في قائمة الفريق الأول غير مرجح في ظل المنافسة الكبيرة، لذا قد يكون ممكنًا إعارته مباشرة عقب الانتقال من أجل منح الموهبة الشابة وقتًا كافيًا للعب.

وكانت قد نوقشت بالفعل لدى باير ليفركوزن، الذي أفادتسكاي أنه ربما قام بأول خطوة تجاه اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، عودةٌ على سبيل الإعارة إلى هيرتا برلين.