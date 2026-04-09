وفقًا لمعلومات خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد ألقى الإنجليز أيضًا بقبعتهم في الحلبة، لينضموا بذلك إلى سلسلة من الأندية التي تهتم باللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط.
ترجمه
هل ينظر بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى لا شيء؟ يبدو أن مانشستر سيتي يدخل على الأرجح سباق التعاقد مع موهبة ألمانية بارزة
إيخهورن، الذي اضطر للتوقف لعدة أسابيع حتى ما قبل فترة التوقف الدولي بسبب إصابة في الكاحل، سيكون متاحًا في الصيف المقبل مقابل مبلغ انتقال منخفض نسبيًا يتراوح بين عشرة واثني عشر مليون يورو، وذلك بفضل شرط جزائي منصوص عليه في عقده.
وبناءً على ذلك، استدعى الأمر اهتمام عدد كبير من الأندية - فإلى جانب «السكاي بلوز»، يُقال إن عملاقي الكرة الألمانية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، وكذلك آينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن ولايبزيغ، قد وضعوا لاعب الوسط تحت أنظارهم.
كينيت أيخورن يحتفل بتحقيق اختراق مع هيرتا برلين
احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هذا الموسم بانطلاقته مع «السيدة العجوز»، ويُعدّ بفضل مؤهلاته منذ الآن وعدًا كبيرًا للمستقبل. وعلى الرغم من صغر سنه، يمتلك بالفعل نضجًا بدنيًا استثنائيًا، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة على الجري، ولديه جودة في بناء اللعب، ولا يتجنب الالتحامات الخشنة أيضًا (7 بطاقات صفراء).
وعبر جميع المسابقات، شارك حتى الآن 15 مرة تحت قيادة مدرب هيرتا ستيفان لايتل. ولم يتجاوز الأسبوع الماضي، احتفل بعودته من الإصابة في الفوز 1:0 على دينامو دريسدن، عندما دخل بديلًا لكيفين سيسا في الدقيقة 68.
ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون أيشهورن ضمن خطط مانشستر سيتي. ويبدو أن دمجه مباشرة في قائمة الفريق الأول غير مرجح في ظل المنافسة الكبيرة، لذا قد يكون ممكنًا إعارته مباشرة عقب الانتقال من أجل منح الموهبة الشابة وقتًا كافيًا للعب.
وكانت قد نوقشت بالفعل لدى باير ليفركوزن، الذي أفادتسكاي أنه ربما قام بأول خطوة تجاه اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، عودةٌ على سبيل الإعارة إلى هيرتا برلين.
أرقام كينيت آيشهورن مع هيرتا بي إس سي في موسم 25/26
المباريات:
15
دقائق اللعب:
1.023
الأهداف:
1
التمريرات الحاسمة:
0