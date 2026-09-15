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هل ينضم إلى باير ليفركوزن!؟.. رد حاسم من النادي الألماني على انتقال كريم بنزيما!
شائعات انتقالات مثيرة تطفو على السطح
سرت تقارير مثيرة عبر سوق الانتقالات لفترة وجيزة بعدما زعم صحفي موقع DZfoot، إلياس قدوري، أنّ اتصالاً مباشراً جرى بين مسؤولي ليفركوزن وبنزيما. وتصاعدت التكهنات حول المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً عقب الفسخ التوافقي لعقده مع النادي السعودي الهلال. واكتسبت الإشاعة زخماً إضافياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لوحظ أنّ نجم ريال مدريد السابق بدأ يتابع الحساب الرسمي لليفركوزن على إنستجرام.
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رولفيس يغلق الباب أمام الانتقال
تحرّك المدير الرياضي لليفركوزن، رولفيس، بسرعة لتوضيح موقف النادي في ملعب باي أرينا. وعندما سألته صحيفة BILDعن إمكانية التعاقد مع المهاجم المخضرم الذي لا يرتبط بأي نادٍ حالياً، قال رولفيس بحزم: «تشكيلتنا مكتملة». هذا التصريح الحاسم يغلق الباب تماماً أمام انتقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 إلى الدوري الألماني.
خيارات وفيرة تملأ خط الهجوم
على الرغم من أن بنزيما أجرى اتصالاً بحسب التقارير مع ثنائي ليفركوزن لوكاس فاسكيز وموسى ديابي، فإن مسؤولي النادي يرون أن قسم الهجوم لديهم مكتمل العدد. فالمدير الفني كارليس مارتينيز يمتلك خيارات صلبة في الخط الأمامي من خلال المهاجم المخضرم باتريك شيك والموهبة الصاعدة كريستيان كوفاني. وسيتعزز هذا الخط الأمامي أكثر بمجرد أن يكمل فيكتور بونيفاس تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، في حين أن العودة الرومانسية إلى ليون قد استُبعدت بالفعل الأسبوع الماضي.
- Getty Images Sport
ليفركوزن يواجه جدول مباريات مزدحماً
يستهل ليفركوزن مشواره في الدوري الأوروبي باستضافة فريق تسيليه السلوفيني مساء الأربعاء. ثم يخوض فريق مارتينيز مواجهة على أرضه في الدوري الألماني أمام آر بي لايبزيج بعد أربعة أيام قبل أن تتوقف المنافسات المحلية بسبب فترة التوقف الدولي. وتُستأنف المباريات الرسمية في العاشر من أكتوبر بمواجهة خارج الديار أمام ماينتس في الجولة الخامسة.
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