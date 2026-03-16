هل يمكن لنابولي العودة إلى سباق اللقب؟ مقارنة الترتيب والجدول الزمني مع إنتر وميلان، وماذا يحدث في حالة التعادل في النقاط

سبينازولا يقود انتفاضة أبطال إيطاليا بقيادة أنطونيو كونتي.

"سنحاول الفوز بجميع مبارياتنا، ثم إذا خسر إنتر 4 مباريات، فسنكون سعداء للغاية ". توقيع: ليوناردو سبينازولا . عند سؤاله عن حلم الفوز بالثلاثية، تحدث لاعب نابولي بهذه الكلمات الأسبوع الماضي، قبل الفوز 2-1 على أرضه أمام ليتشي بعد أن كان متأخراً في النتيجة. وبفضل هذا الفوز، ومع تبقي 9 جولات على نهاية الدوري الإيطالي، اقترببطل إيطاليا الحالي إلى نقطة واحدة فقط من ميلان الثاني في الترتيب و9 نقاط من المتصدر إنتر.

بفوزه في جميع مبارياته، سيصل نابولي إلى 86 نقطة، وبالتالي سيتعين عليه أن يأمل في 3 هزائم لإنتر.

أما إذا تعادل نابولي مع ميلان ومرة أخرى (في كومو؟)، فقد يصل إلى 82 نقطة، مثل الروسونيري إذا فازوا بـ 7 مباريات أخرى وخسروا واحدة (ضد يوفنتوس؟)، ومثل إنتر إذا فاز بـ 4 مباريات وتعادل في 2 (مع فيورنتينا ولازيو؟) وخسر 3 أخرى (ضد روما وكومو وبولونيا؟).

من الواضح أن هذه افتراضات يصعب تحقيقها: يبقى إنتر المرشح الأكبر، الذي يمسك عملياً بلقب الدوري الإيطالي ولا يمكن أن يخسره إلا في حالة انهيار في نهاية الموسم.

  • الترتيب

    1) إنتر 68

    2) ميلان 60

    3) نابولي 59 

    وفقًا للوائح، في حالة تعادل النقاط، سيتم إجراءمباراة فاصلة على ملعب الفريق الأفضل وفقًا للمعايير التالية:

    1. الترتيب المستقل (النقاط التي تم تحقيقها في المواجهات المباشرة بين جميع الفرق المتساوية في النقاط).

    2. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

    3. فارق الأهداف العام.

    4. أكبر عدد من الأهداف المسجلة إجمالاً.

    5. القرعة.

    وتنطبق نفس المعايير في حالة تعادل ثلاث فرق في عدد النقاط: وبالتالي ستكون المباراة الفاصلة بين ميلان ونابولي، نظراً لأن إنتر حصد نقطة واحدة فقط من أصل 12 في المواجهات المباشرة.

  • جدول مباريات إنتر

    فيورنتينا - إنتر

    إنتر - روما

    كومو - إنتر

    إنتر - كالياري

    تورينو - إنتر

    إنتر - بارما

    لاتسيو - إنتر

    إنتر - فيرونا

    بولونيا - إنتر

  • جدول مباريات ميلان

    لاتسيو - ميلان

    ميلان - تورينو

    نابولي - ميلان

    ميلان - أودينيزي

    فيرونا - ميلان

    ميلان - يوفنتوس

    ساسولو - ميلان

    ميلان - أتالانتا

    جنوة - ميلان

    ميلان - كالياري

  • جدول مباريات نابولي

    كالياري - نابولي

    نابولي - ميلان

    بارما - نابولي

    نابولي - لاتسيو

    نابولي - كريمونيزي

    كومو - نابولي

    نابولي - بولونيا

    بيزا - نابولي

    نابولي - أودينيزي

