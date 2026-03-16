هل يمكن لنابولي العودة إلى سباق اللقب؟ مقارنة الترتيب والجدول الزمني مع إنتر وميلان، وماذا يحدث في حالة التعادل في النقاط

"سنحاول الفوز بجميع مبارياتنا، ثم إذا خسر إنتر 4 مباريات، فسنكون سعداء للغاية ". توقيع: ليوناردو سبينازولا . عند سؤاله عن حلم الفوز بالثلاثية، تحدث لاعب نابولي بهذه الكلمات الأسبوع الماضي، قبل الفوز 2-1 على أرضه أمام ليتشي بعد أن كان متأخراً في النتيجة. وبفضل هذا الفوز، ومع تبقي 9 جولات على نهاية الدوري الإيطالي، اقترببطل إيطاليا الحالي إلى نقطة واحدة فقط من ميلان الثاني في الترتيب و9 نقاط من المتصدر إنتر.

بفوزه في جميع مبارياته، سيصل نابولي إلى 86 نقطة، وبالتالي سيتعين عليه أن يأمل في 3 هزائم لإنتر.

أما إذا تعادل نابولي مع ميلان ومرة أخرى (في كومو؟)، فقد يصل إلى 82 نقطة، مثل الروسونيري إذا فازوا بـ 7 مباريات أخرى وخسروا واحدة (ضد يوفنتوس؟)، ومثل إنتر إذا فاز بـ 4 مباريات وتعادل في 2 (مع فيورنتينا ولازيو؟) وخسر 3 أخرى (ضد روما وكومو وبولونيا؟).

من الواضح أن هذه افتراضات يصعب تحقيقها: يبقى إنتر المرشح الأكبر، الذي يمسك عملياً بلقب الدوري الإيطالي ولا يمكن أن يخسره إلا في حالة انهيار في نهاية الموسم.