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"هل يمكنني التدريب؟" .. نيمار يرد على منتقديه بسبب البوكر
نيمار يدافع عن ظهوره في لعبة البوكر
تعرض نيمار لانتقادات شديدة بعد مشاركته في بطولة «BSOP Winter» في مطلع هذا الأسبوع في الوقت الذي كان فيه فريق سانتوس يستعد لمباراة في كأس سودامريكانا ضد فريق «أونيفرسيداد سنترال» في فنزويلا.
وقد استُثني اللاعب الذي يحمل الرقم 10 من تشكيلة الفريق المسافرة، حيث كان قد عاد لتوه إلى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء كأس العالم.
وأصر المهاجم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن حضوره لحدث البوكر جاء خلال يوم عطلة رسمية ولم يؤثر على برنامجه البدني.
- Flickr/Santos FC
المهاجم يسخر من منتقديه
رد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق على الانتقادات العلنية أثناء نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستعد لجلسة تدريب في صالة الألعاب الرياضية.
وأكد قائلاً: «كنت هنا أستعد لجلستي التدريبية الثانية، وتذكرت أنه خلال يوم عطلتي، كان الكثير من الناس يتحدثون عن لعبي للبوكر وما إلى ذلك. لكنني تدربت في الصباح؛ ولم أذهب إلى المباراة لأنني كنت قد عدت للتو إلى التدريبات، وفي اليوم التالي كان يوم عطلتي بالفعل».
وأضاف رسالة لاذعة موجهة إلى أولئك الذين يشككون في التزامه المهني تجاه ناديه: «على أي حال، أنا هنا الآن أستعد للتدريب، لذا أريد أن أسألكم جميعًا: هل يمكنني التدريب، أم أنكم ستستمرون في الإزعاج أيضًا؟ اهتموا بشؤونكم الخاصة!»
الاهتمام يتجه نحو اللياقة البدنية
وأكد نيمار في توضيحه أن مشاركته في لعبة البوكر لم تؤثر سلبًا على حجم تدريباته، حيث أنه لا يزال ينجز حصة تدريبية صباحية في صالة الألعاب الرياضية. وقد تم إراحة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن مباراة منتصف الأسبوع في فنزويلا، وذلك لتمكينه من استعادة لياقته البدنية تدريجيًّا.
وبعد أن أكمل برنامج التعافي الخاص به، عاد المهاجم الآن إلى التدريبات الكاملة تحت إشراف المدرب كوكا.
- O JOGO PHOTO PRESS
سانتوس يستعد لمواجهة تشابكوينسي
من المقرر أن يشارك نيمار في أول مباراة له منذ فترة التوقف الدولية، عندما يستضيف سانتوس فريق تشابكوينسي في ملعب فيلا بيلميرو ضمن الدوري البرازيلي يوم السبت 25 يوليو.
وأصبح المهاجم المخضرم جاهزًا تمامًا للمشاركة بعد أن أكمل جميع الحصص التدريبية التي أشرف عليها الجهاز الفني طوال الأسبوع.
ويعد الفوز على أرضه أمراً حاسماً لفريق «بيشي» من أجل الصعود في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة فقط من مبارياته الـ19 الأولى.
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