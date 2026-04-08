"هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت هذا العام؟" - رئيس أتلتيكو مدريد يرد على الحديث عن انضمام جوليان ألفاريز إلى برشلونة في نافذة الانتقالات الصيفية
سيريزو ينفي حديث انتقاله إلى برشلونة
كما أفادت ماركا، أوضح ثيريثو أن أتلتيكو لا ينوون السماح لألفاريز بالرحيل. وقبيل غداء مع مسؤولي برشلونة، ضغط عليه الصحفيون بشأن انتقال المهاجم إلى العاصمة الكتالونية. وردّ ثيريثو على الشائعات بتشبيه غريب. إذ سأل: «هل يمكنك أن تضمن أنك لن تموت بين الآن ونهاية العام؟ إذا كان لاعب لديه عقد مع فريق ولديه سنوات عديدة متبقية في عقده مع ذلك الفريق، فأخبرني ماذا يمكن أن يحدث. سأقول لك بثلاث كلمات... جوليان لديه عقد».
الأرقام الحاسمة وراء مستوى المهاجم
من السهل معرفة سبب جعل برشلونة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا رئيسيًا في الصيف. لقد كان المهاجم مذهلًا هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة في 44 مباراة ضمن جميع المسابقات، ولعب ما مجموعه 3,106 دقائق. وقد كان تأثيره منذ رحيله عن مانشستر سيتي هائلًا، حيث يمتلك حصيلة إجمالية رائعة بلغت 46 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 101 مباراة مع أتلتيكو. علاوة على ذلك، فإن انتزاعه سيكون بالغ الصعوبة، إذ ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2030، ما يضمن أن الروخيبلانكوس يملكون كل الأوراق في أي مفاوضات محتملة.
العمالقة الكتالونيون يستهدفون مهاجماً جديداً
تشير التقارير الأخيرة إلى أن برشلونة حدّد ألفاريز كهدفه الأساسي لتعزيز خطه الهجومي. ومع ذلك، يواجه النادي عقبات مالية كبيرة في التعاقد مع المهاجم. وبينما هم في أمسّ الحاجة لإتمام صفقة بارزة، فإن تلبية التقييم الذي حدده أتلتيكو ستكون معقدة للغاية. وتشير التكهنات إلى أن أي تحرك أولي لصفقة إعارة تتضمن رسوماً سيُرفض فوراً، في حين أن الانتقال الدائم سيتطلب مبلغاً ضخماً لا يقل عن 175 مليون يورو، رغم أن بعض التقارير تقول إن أتلتيكو سيسعى للحصول على مبلغ أقرب إلى 200 مليون يورو.
تنتظر مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا
بعيدًا عن سوق الانتقالات، ينصبّ التركيز الفوري لأتلتيكو على مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة أمام برشلونة. الرهانات مرتفعة للغاية بالنسبة للروخيبلانكوس وهم يستعدون لمباراة الذهاب يوم الأربعاء. سيكون الفريق متعطشًا للثأر بعد تلقيه هزيمة مؤلمة 2-1 أمام العملاق الكتالوني في الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع. كانت تلك الخسارة على أرضهم ضربة كبيرة، مما يجعل هذه المواجهة الأوروبية لقاءً مصيريًا لموسمهم. وعلى الرغم من الانتكاسة الأخيرة والضجيج المحيط بألفاريز، حافظ سيريثو على تفاؤله، آملًا أن يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة خارج الديار مهمة.