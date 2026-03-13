هل يمثل مانشستر يونايتد فرصة جديدة لجادون سانشو؟ مايكل كاريك يشيد بـ«موهبة» الجناح المنبوذ ويشير إلى احتمال عودته بعد انتهاء فترة إعارته إلى أستون فيلا
هل سيحظى سانشو بفرصة للتعويض؟
"لا يمكن أن يفاجئك أي شيء في كرة القدم. أعتقد أن هذا أحد تلك الأمور. أحيانًا تنضم إلى نادٍ ما، وأحيانًا ينجح الأمر، وأحيانًا لا ينجح تمامًا. هذا أمر طبيعي، ويحدث في كل نادٍ. جادون سانشو لاعب موهوب، ولهذا السبب انضم إلى النادي في البداية، وقد قدم أداءً رائعًا في بعض المباريات. لأي سبب كان، لا أعرف، فأنا لم أكن هنا منذ فترة"، أوضح كاريك في مؤتمر صحفي.
اكتساب زخم خارج مانشستر
وأشار كاريك إلى أهمية حصول الجناح على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة أوناي إيمري، ملمحاً إلى أن "ما سيحدث بعد ذلك" لا يزال موضوع نقاش مفتوح بين مسؤولي مانشستر يونايتد.
وأضاف كاريك: "لقد انتهى به المطاف في أستون فيلا، ومن الواضح أنه قضى فترة جيدة في بوروسيا دورتموند أيضًا. لقد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فمن المؤكد أنه يمتلك الموهبة، وهو يلعب كثيرًا هذا الموسم، لذا الفضل يعود إليه في ذلك، وهو يؤثر بشكل كبير كما تعلمون ويلعب الكثير من المباريات. أما ما سيحدث بعد ذلك وكيف سنمضي قدمًا، فسيتعين علينا الانتظار لنرى".
سانشو يغيب عن مباراة أولد ترافورد
سيغيب سانشو عن رحلة أستون فيلا المقبلة إلى أولد ترافورد يوم الأحد المقبل. وبموجب لوائح الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُحظر تمامًا على اللاعبين خوض مباريات ضد أنديتهم الأصلية، مما يجعل الجناح غير مؤهل لمواجهة مانشستر يونايتد.
الصعود الصاروخي لروجرز
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل سانشو موضوعًا ساخنًا، استغل كاريك الفرصة أيضًا للإشادة بنجم آخر في أستون فيلا يعرفه جيدًا: مورغان روجرز. فقد شهد حائز جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) تحولًا مذهلاً منذ مغادرته فريق ميدلزبره الذي كان يدربه كاريك في يناير 2024. وتابع: "كان من الممكن دائمًا رؤية ما يمكن أن يكون قادرًا عليه والإمكانات التي يتمتع بها من حيث صفاته، والطريقة التي يحمل بها الكرة، وقدرته على اللعب بقدمه اليسرى واليمنى، وصنع الأهداف وتسجيلها، بالإضافة إلى لياقته البدنية الجيدة، لذا كان هناك الكثير من المزايا عندما قمنا بالتعاقد معه في البداية".
"لكن رؤيته يستمر ويحدث مثل هذا التأثير ربما يكون أكثر مما كنت أتوقع أو ربما أكثر مما كان مورغان نفسه يتوقع. لكن من الرائع رؤية ذلك. أنا أستمتع برؤيته يؤدي بشكل جيد. لكن مواجهته في الملعب قصة أخرى. ومع ذلك، فهو شخص جيد، ومن الرائع العمل معه، لذا أنا سعيد لأنه حقق هذا الأداء الجيد".
