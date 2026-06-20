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هل يلعب ضد غانا؟ توني يسجل هاتريك في ودية إنجلترا
اللاعبون الاحتياطيون يحصلون على دقائق لعب
نظم المدرب توماس توخيل مباراة ودية مغلقة في معسكر «سووب سوكر فيليدج» بعد أقل من 24 ساعة من فوز إنجلترا 4-2 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.
وأتاحت هذه المباراة، التي تألفت من شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، لـ13 لاعباً من أعضاء الفريق لم يحظوا بفرصة المشاركة في المباريات، التكيف مع الحرارة الشديدة في أمريكا الشمالية.
كما سجل مورجان روجرز وأولي واتكينز هدفين في مرمى الفريق المنافس من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وأضاف توني ثلاثة أهداف، في حين بقي اللاعبون الأساسيون في فندق الفريق للخضوع لجلسات استشفاء.
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القائد يشيد بالتدريبات
وقد أثبتت هذه الحصة التدريبية فائدتها الكبيرة في تحقيق التكامل التكتيكي، لا سيما مع احتياج لاعبين كبار مثل هاري كين إلى ربط ساقه كإجراء احترازي بعد تعرضه لتشنجات في أواخر المباراة الافتتاحية التنافسية يوم الأربعاء.
وأوضح كين: "كان الأمر رائعًا. كان رائعاً للاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية أمس لاستعادة طاقتهم. كان اختباراً جيداً. شكراً لنادي سبورتينج على خوض هذه المباراة. لقد قدموا أداءً رائعاً. وسجلوا هدفاً جميلاً من ركلة حرة. من الواضح أنه من الناحية الكروية، كنا نعلم أنها ستكون مباراة تسجل فيها عدة أهداف، وهو ما فعلناه. لكنهم شكلوا تحدياً جيداً، وحصلنا منها على ما كنا نحتاجه بالضبط."
توني يبرز في ظل هذه الظروف
ويُعد ثلاثية توني المذهلة ثاني ثلاثية له في تدريبات مغلقة، بعد أن سجل ثلاث أهداف مماثلة ضد فريق ميامي إف سي الأسبوع الماضي.
وكان ضم المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى تشكيلة البطولة يُنظر إليه في البداية على أنه اختيار مفاجئ، لكن الجهاز الفني يقدّر خبرته الواسعة في التعامل مع المناخات الحارة، خاصة بعد انتقاله في مسيرته المحلية إلى نادي الأهلي في الدوري السعودي.
وتوفر لياقته البدنية عمقًا هجوميًا حيويًا خلف كين مع اشتداد حدة المنافسة في البطولة.
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اختبار إفريقي ينتظر الفريق
من المقرر أن يستأنف «الأسود الثلاثة» تدريباته الجماعية الكاملة قبل السفر إلى ملعب بوسطن لخوض مباراته الثانية في المجموعة L ضد غانا يوم الثلاثاء.
ويواجه توخيل معضلة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق باختيار تشكيلة خط الهجوم، نظراً للمستوى الرائع الذي يقدمه توني في التدريبات، إلى جانب التعافي البدني المذهل الذي حققه لاعبو التشكيلة الأساسية.
ومن شأن حصد ثلاث نقاط أخرى في ماساتشوستس أن يضمن بشكل مريح تأهل إنجلترا إلى الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.