هل يعود فابيان هورزيلر إلى الدوري الألماني؟ مدرب برايتون مرشح لتولي منصب في باير ليفركوزن مع اقتراب إقالة كاسبر هولماند
ليفركوزن يضع عينه على هورزيلر لانتقال صيفي
وفقًا لـ"سكاي سبورتس"، يراقب بطل الدوري الألماني لموسم 2023-2024 عن كثب وضع هورزيلر على الساحل الجنوبي. وعلى الرغم من رغبة النادي في بناء حقبة جديدة من الهيمنة، فقد ظهرت شكوك داخلية حول ما إذا كان المدرب الحالي هجولماند هو الشخص المناسب لقيادة هذا المشروع على المدى الطويل.
تولى هجولماند دفة القيادة في سبتمبر 2025 عقب رحيل إريك تين هاج، لكن فترة توليه المنصب لم تقنع الإدارة. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، إلا أن التقارير تشير إلى أن النادي مستعد لـ"انفصال ودي" هذا الصيف إذا تمكن من ضم خليفة من الطراز الرفيع.
النجاح على الساحل الجنوبي
شهدت مكانة هورزيلر ارتفاعًا ملحوظًا منذ انتقاله من سانت باولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف عام 2024. خلال موسمه الأول مع برايتون، قاد الفريق إلى احتلال المركز الثامن، حيث فاته التأهل إلى المسابقات الأوروبية بفارق أربع نقاط فقط. ولم تمر قدرته على تطبيق أسلوب لعب جذاب يعتمد على الضغط العالي مرور الكرام على نخبة الأندية الأوروبية، بما في ذلك صناع القرار في ليفركوزن.
واصل المدرب البالغ من العمر 33 عاماً أداءه الرائع في الموسم الحالي. يحتل برايتون حالياً المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يزال في صراع قوي على التأهل إلى البطولات الأوروبية. وكان الفوز الأخير 2-1 على ليفربول بمثابة تذكير بفطنة هورزلر التكتيكية، حيث أصبح برايتون على بعد ست نقاط فقط من المراكز الخمسة الأولى. وقد جعلته هذه النتائج المتميزة والمتواصلة مع نادي ساسكس أحد أكثر المدربين الشباب طلبًا في عالم كرة القدم.
شكوك حول استمرار هولماند في منصبه
يُعتقد أن ليفركوزن يبحث في عدة خيارات، لكن معرفة هورزلر العميقة بالدوري الألماني وخبرته الحديثة في الدوري الإنجليزي الممتاز تضعه على رأس قائمة المرشحين. والنادي مستعد لإغلاق فصل هجولماند بمجرد التوصل إلى بديل مناسب، لضمان أن يكون أمامه طريق واضح للمضي قدماً في حملته التوظيفية الطموحة التالية.
قد يعود هورزيلر إلى الدوري الذي صنع فيه اسمه لأول مرة. ومع ذلك، فإن مالك برايتون توني بلوم معروف بصعوبة التفاوض معه، ومن المرجح أن يضطر ليفركوزن إلى دفع تعويض كبير لفسخ عقده، الذي يستمر حاليًا حتى يونيو 2027.
معركة برايتون للتأهل إلى المسابقات الأوروبية
قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، سيواصل هورزيلر التركيز على إنهاء الموسم مع فريق «السيغولز». ولا يزال برايتون في صدارة المنافسة على احتلال مركز ضمن المراكز السبعة الأولى، بعد فوزه بأربع مباريات من أصل خمس مباريات خاضها مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسيواجه الفريق فريق بيرنلي في ملعب «تورف مور» يوم 11 أبريل.