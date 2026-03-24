هل يعود فابيان هورزيلر إلى الدوري الألماني؟ مدرب برايتون مرشح لتولي منصب في باير ليفركوزن مع اقتراب إقالة كاسبر هولماند

وفقًا لـ"سكاي سبورتس"، يراقب بطل الدوري الألماني لموسم 2023-2024 عن كثب وضع هورزيلر على الساحل الجنوبي. وعلى الرغم من رغبة النادي في بناء حقبة جديدة من الهيمنة، فقد ظهرت شكوك داخلية حول ما إذا كان المدرب الحالي هجولماند هو الشخص المناسب لقيادة هذا المشروع على المدى الطويل.

تولى هجولماند دفة القيادة في سبتمبر 2025 عقب رحيل إريك تين هاج، لكن فترة توليه المنصب لم تقنع الإدارة. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، إلا أن التقارير تشير إلى أن النادي مستعد لـ"انفصال ودي" هذا الصيف إذا تمكن من ضم خليفة من الطراز الرفيع.