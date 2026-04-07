Getty Images Sport
ترجمه
هل يعود داروين نونيز إلى أوروبا؟ عمالقة الدوري الإيطالي يتواصلون مع مهاجم ليفربول السابق، في ظل اقتراب انتهاء مغامرته في السعودية بعد موسم واحد
يوفنتوس يجري اتصالًا أوليًا لضم مهاجم
وفقًا لـ سكاي سبورت، أجرى يوفنتوس استفسارًا أوليًا بشأن نونيز ضمن خططه لاستراتيجية انتقالات الصيف. وقد تواصل العملاق الإيطالي مع الهلال لجمع معلومات حول مدى توفر اللاعب. وكان المهاجم قد انتقل إلى السعودية قادمًا من ليفربول الصيف الماضي فقط في صفقة بارزة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028. وقبل اتخاذ قرار بتعميق المحادثات، يقيّم البيانكونيري التكاليف بعناية. وتعتمد خطوة محتملة إلى حد كبير على ما إذا كان النادي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
- Getty Images Sport
مستبعد من قائمة الفريق المحلية بقرار من المدرب
على الرغم من قيمته المالية الكبيرة، عاش اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً فترة متقلبة في الخليج. شارك بانتظام خلال النصف الأول من الموسم، إذ خاض 16 مباراة في الدوري وسجّل ستة أهداف. وفي جميع المسابقات، خاض 24 مباراة، أحرز خلالها تسعة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة. إلا أن قراراً فنياً من إنزاغي خلال العطلة الشتوية أدى إلى استبعاده بشكل مفاجئ من قائمة النادي المسجلة التي تضم ثمانية لاعبين أجانب. وبذلك جرى تهميشه فعلياً عن المنافسات المحلية لبقية العام.
الآمال القارية والحملة الآسيوية
بينما يظل غير مؤهل تمامًا لخوض مباريات الدوري المحلي، فإن اللاعب السابق في بنفيكا متاح للمشاركات القارية. وقد خاض ست مباريات مع الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، مسجلًا ثلاثة أهداف ومقدمًا تمريرة حاسمة واحدة. ويتمثل تحديه المقبل عندما يواجه النادي الفريق القطري السد في دور الـ16 يوم 13 أبريل. وقد تشكل هذه البطولة وداعه الأخير قبل انتقال دائم للعودة إلى أوروبا، مثبتًا أنه لا يزال يمتلك لمسة حاسمة أمام المرمى.
- AFP
ما التالي لنونيز؟
الأشهر المقبلة حاسمة لمسار اللاعب المهني. يعتمد تقديم عرض رسمي بالكامل على مركز يوفنتوس في الدوري المحلي. يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، متأخرًا عن كومو بفارق نقطة واحدة في سباق محتدم على المراكز الأربعة الأولى مع تبقي سبع مباريات.