وفقًا لـ سكاي سبورت، أجرى يوفنتوس استفسارًا أوليًا بشأن نونيز ضمن خططه لاستراتيجية انتقالات الصيف. وقد تواصل العملاق الإيطالي مع الهلال لجمع معلومات حول مدى توفر اللاعب. وكان المهاجم قد انتقل إلى السعودية قادمًا من ليفربول الصيف الماضي فقط في صفقة بارزة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028. وقبل اتخاذ قرار بتعميق المحادثات، يقيّم البيانكونيري التكاليف بعناية. وتعتمد خطوة محتملة إلى حد كبير على ما إذا كان النادي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.