Enzo Maresca Chelsea Pep Guardiola
Richard Martin

هل يشير تراجع تشيلسي بعد إنزو ماريسكا إلى أنه الرجل المناسب لخلافة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي؟

بينما كان إنزو ماريسكا يحدّق في المحيط من مسبحه اللامتناهي، لا بد أنه كان ممتناً لأنه لم يعد يدير تشيلسي. فمن الهزائم على يد نيوكاسل وإيفرتون وباريس سان جيرمان، إلى الجدل الذي تراوح بين «احترام الكرة» وصولاً إلى تلميحات مارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز القوية بأنهما قد يكونان منفتحين على الرحيل، يبدو ستامفورد بريدج كساحة معركة مقارنةً بعطلته المثالية الأخيرة في جزر المالديف.

لكن مدربي كرة القدم النخبة لا يستريحون طويلًا، وقد أوضح الإيطالي في منشوره السعيد على إنستغرام أنه لن يمضي وقته مستلقيًا على الشاطئ مع عائلته إلى الأبد. كان ذلك "وقتًا لإعادة شحن الطاقة" قبل الوظيفة الشاقة التالية. وتبدو هذه الوظيفة مرشحة بشكل متزايد لأن تكون في مانشستر سيتي، الخصم المقبل لتشيلسي، حيث بنى سمعته كمدرب.

كان اهتمام ماريسكا بخلافة بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد والاجتماعات التي قيل إنه عقدها مع سيتي عاملًا كبيرًا في رحيله المفاجئ عن تشيلسي في يوم رأس السنة، رغم وجود أسباب أخرى لانهيار علاقته مع إدارة النادي، من بينها تراجع حاد في النتائج وخلافه مع الطاقم الطبي.

ومن بعيد بدا ماريسكا شخصية حادة المزاج يفضّل معظم الأندية الابتعاد عنها. لكن الأحداث خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت ترسمه بصورة إيجابية، وجعلت ماريسكا يبدو مرشحًا مناسبًا للدخول في حذاء غوارديولا عندما يتنحى الكتالوني، وربما في نهاية هذا الموسم.

    آذانا كثيرًا

    أشاد ثمانية لاعبين من تشيلسي على الفور بماresca عندما غادر النادي، بينما تحدث بيدرو نيتو عن دهشته من قرار الانفصال عن المدرب في مقابلة مع سكاي سبورتس.

    وقال الجناح البرتغالي: "ثم عندما سمعت الخبر، بصراحة في البداية كنت متفاجئًا قليلًا، لأن المدرب قدم لنا عملًا جيدًا جدًا". "لقد قدم موسمًا لا يُصدق العام الماضي، وكان يقدم موسمًا جيدًا هذا العام. وعلى الصعيد الشخصي، كان رائعًا كذلك."

    لا يوجد ما هو غير معتاد في أن يكون اللاعبون مهذبين بشأن المدربين عند رحيلهم، لكن هذا الشعور عادة ما يتلاشى بمجرد أن يتولى الرجل الجديد المسؤولية. ومع ذلك، ومع بدء موسم تشيلسي في التفكك تحت قيادة ليام روزنيور، بعد أن أُقصوا بشكل مُهين من دوري أبطال أوروبا وأصبحوا يسابقون الزمن لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الخمسة الأولى كي يعودوا إلى أعرق مسابقات أوروبا، بدأ عدد من اللاعبين يحنّون إلى الأيام التي كان فيها ماريسكا على رأس القيادة.

    وتقدم إنزو فرنانديز المشهد بعد الهزيمة الباهتة 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، والتي ثبتت نتيجة إجمالية مُدينة بلغت 8-2، قائلًا للمحطة المكسيكية TUDN: "أنا أيضًا لا أفهم [رحيل ماريسكا]. من الواضح أنه كان رحيلًا آلمنا كثيرًا لأن لدينا هوية. لقد منحنا نظامًا، حتى وإن كان ذلك أحيانًا يحمل جوانب جيدة وأخرى سيئة.

    "لكن كانت لديه دائمًا هوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب، ومن الواضح أن رحيله آلمنا كثيرًا، خصوصًا في منتصف الموسم. إنه يقطع كل ما كنت تبنيه نحوَه."

    مُتْ من أجله

    ثم جاء بعد ذلك مارك كوكوريّا، الذي وصف ماريسكا بأنه «الأهم» من بين ستة مدربين أشرفوا عليه في تشيلسي (ومن بينهم توماس توخيل، وغراهام بوتر، وفرانك لامبارد، وماوريسيو بوكيتينو).

    وقال الظهير لـThe Athletic: «كنا نعرف ما الذي يريده ماريسكا منا. الفوز بلقب مثل كأس العالم للأندية يساعد أيضاً، ويقوّي الروابط، وتُنشئ علاقات رائعة خلال الاحتفالات. عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للمنافسة على الألقاب، فإنك تموت من أجله. في اللحظة التي رحل فيها ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار».

    وقد فُسّرت كلمات فيرنانديز على وجه الخصوص على أنها انتقاص من روزينيور، بينما تحدث كوكوريّا بشكل مباشر عن المدرب الإنجليزي.

    وقال: «هو يحب أن يبقى قريباً منا وأفكاره الكروية جيدة، لكن لا وقت لدينا للتدرب عليها. في هذا السياق، من الطبيعي ألا تنجح خططك أحياناً، ثم نمر بلحظات صعبة». ومع تولّي إنزو ماريسكا المسؤولية، كنا أكثر استقراراً، لأننا عملنا معاً لمدة 18 شهراً».

    كما قال مالو غوستو إنه يحب روزينيور — «يريد أن يشاركنا شغفه بكرة القدم وأشعر أنني أريد اللعب من أجله» — ومع ذلك لم يستطع إنكار أن التغيير كان مُربكاً للغاية، واصفاً إياه بأنه «معقّد بعض الشيء» و«تغيير كبير».

    وأضاف غوستو: «الكثير منا صغار في السن، لكن لدينا الجودة للتعامل مع ذلك. علينا فقط أن نثق في المسار وأن نبذل قصارى جهدنا لوضع تشيلسي حيث يُفترض أن يكون».

    حيث يستحق تشيلسي أن يكون

    ربما بدت كلمات غوستو مألوفة لجماهير البلوز، إذ وردت أيضاً في بيان وداع ماريسكا: "أغادر وأنا أشعر بسلام داخلي لكوني أغادر نادياً مرموقاً مثل تشيلسي إلى حيث يستحق أن يكون".

    كان من الصعب مجادلة تقييم ماريسكا لفترة الثمانية عشر شهراً التي قضاها في ستامفورد بريدج. فقد أنهى تشيلسي موسم 2022-23 في المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز والسادس في 2023-24، بينما قادهم هو إلى المركز الرابع في موسمه الأول، وفاز بدوري المؤتمر الأوروبي معتمداً إلى حد كبير على فريق من الصف الثاني، قبل أن يشرف على فوز مذهل بكأس العالم للأندية، حيث اكتسح باريس سان جيرمان بطل أوروبا 3-0 في النهائي.

    لم تكن فترة مثالية، إذ كانت الهزائم المتتالية أمام فولهام وإيبسويتش تاون، وكذلك الخسارتان المتتاليتان أمام برايتون، مؤلمة على نحو خاص. كما لم يقدّر المشجعون دائماً كرة الاستحواذ التي قُدّمت لهم، بل أطلقوا صافرات الاستهجان على الفريق في بعض المناسبات. لكن كانت هناك الكثير من اللحظات الإيجابية إلى جانب التتويجات، وعندما سحق تشيلسي برشلونة في نوفمبر ضمن سلسلة حقق فيها تسعة انتصارات في 11 مباراة، بدا أنهم يسيرون على طريق شيء مميز.

    خطر التعرّض للكشف

    لم يُسفر سوى انتصارين في المباريات التسع التالية عن تعكير الأجواء، وبالاقتران مع تعليقات ماريسكا الغريبة بشأن نقص الدعم عقب الفوز على إيفرتون في ديسمبر، وتقارير مُسرّبة عن اجتماعاته مع سيتي، رحل بالتراضي في اليوم الأول من عام 2026.

    قدّم روزنيور أداءً أفضل قليلًا من ماريسكا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حصد 1.7 نقطة في المباراة خلال مبارياته العشر مقابل 1.6 للإيطالي من 20 مباراة، مع تسجيل 0.1 هدف إضافي في المباراة. في الواقع، كان تشيلسي سيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب لو بدأ الموسم عندما تولّى روزنيور المهمة بدلًا من السادس. وقد عززت هذه الإحصاءات ثقة المدرب الحالي ليقول إن «علينا أن ننسى الضجيج» بعد خسارتهم القاسية 3-0 أمام إيفرتون في آخر مباراة لهم بالدوري.

    كما بلغ تشيلسي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الطريقة التي انهاروا بها أمام باريس سان جيرمان، بعدما استقبلوا ثلاثة أهداف في الدقائق الست عشرة الأخيرة في «بارك دي برانس» عقب خطأ مكلف من فيليب يورغنسن الذي تم اختياره على حساب الحارس الأساسي المعتاد روبرت سانشيز، كشفت روزنيور. تعليقاته التي تعرّضت لسخرية واسعة لوسائل الإعلام، ووُصفت بأنها «لغة لينكدإن»، والوضع العبثي المحيط بتجمّعهم قبل المباراة أمام نيوكاسل، لم يؤدّيا إلا إلى تفاقم الأمور.

    إلى جانب بيب

    ليس من المستغرب كثيرًا أن اللاعبين كانوا يندبون رحيل مدرب كان يُنظر إليه على أنه أرسى قدرًا من النظام. وليس من المفاجئ أن يُنظر إلى ماريسكا بوصفه شخصية ذات سلطة، بالنظر إلى أنه عمل إلى جانب غوارديولا خلال موسم تحقيق سيتي للثلاثية، كما درّب فريق تطوير النخبة بالنادي (تحت 23 عامًا)، محرزًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2 مع نجمي تشيلسي المستقبليين كول بالمر وليام ديلاب.

    كما قاد ماريسكا ليستر سيتي للعودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الوحيد مع نادٍ يعيش حالة تدهور منذ رحيله. وفي الواقع، فإن الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يكن يتوق إلى الاستقرار الذي جلبه ماريسكا هو سيتي.

    لكن أبطال كأس كاراباو قد يكونون على وشك خوض رحلتهم الخاصة إلى المجهول إذا أنهى غوارديولا حقبته الممتدة لعقد من الزمن في نهاية هذا الموسم.


    مكان جيد للبدء

    لم يُدلِ غوارديولا بأي إعلان رسمي بشأن مستقبله، مشيراً إلى العام المتبقي له في عقده. لكن حقيقة أن ماريسكا اجتمع بمسؤولي السيتي في مناسبتين، إلى جانب مقاومته إغراء تولّي وظيفة أخرى منذ مغادرته تشيلسي، لا تزيد إلا من إحساس الغموض والإثارة المحيط بدور السيتي.

    إن العثور على خليفة لغوارديولا مهمة أشد رهبة للسيتي حتى مما واجهه ليفربول في عام 2024 عندما غادر يورغن كلوب آنفيلد، وسيبذل النادي كل ما في وسعه لتجنب الوقوع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه مانشستر يونايتد عندما اعتزل السير أليكس فيرغسون — المدرب الوحيد الذي يملك ألقاباً في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من غوارديولا — التدريب.

    لكن تعيين مدرب وقف جنباً إلى جنب مع غوارديولا خلال أفضل موسم له على الإطلاق، ويريد أن يلعب فريقه بالطريقة نفسها، وحقق نجاحات كبيرة بمفرده، يُعد نقطة انطلاق جيدة جداً. وعلى ماريسكا أن يستمتع بتلك الإطلالات على المحيط ما دام قادراً، قبل أن يغوص مجدداً في جنون إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الرائع.

