هل يشير تراجع تشيلسي بعد إنزو ماريسكا إلى أنه الرجل المناسب لخلافة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي؟

أشاد ثمانية لاعبين من تشيلسي على الفور بماresca عندما غادر النادي، بينما تحدث بيدرو نيتو عن دهشته من قرار الانفصال عن المدرب في مقابلة مع سكاي سبورتس.

وقال الجناح البرتغالي: "ثم عندما سمعت الخبر، بصراحة في البداية كنت متفاجئًا قليلًا، لأن المدرب قدم لنا عملًا جيدًا جدًا". "لقد قدم موسمًا لا يُصدق العام الماضي، وكان يقدم موسمًا جيدًا هذا العام. وعلى الصعيد الشخصي، كان رائعًا كذلك."

لا يوجد ما هو غير معتاد في أن يكون اللاعبون مهذبين بشأن المدربين عند رحيلهم، لكن هذا الشعور عادة ما يتلاشى بمجرد أن يتولى الرجل الجديد المسؤولية. ومع ذلك، ومع بدء موسم تشيلسي في التفكك تحت قيادة ليام روزنيور، بعد أن أُقصوا بشكل مُهين من دوري أبطال أوروبا وأصبحوا يسابقون الزمن لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الخمسة الأولى كي يعودوا إلى أعرق مسابقات أوروبا، بدأ عدد من اللاعبين يحنّون إلى الأيام التي كان فيها ماريسكا على رأس القيادة.

وتقدم إنزو فرنانديز المشهد بعد الهزيمة الباهتة 3-0 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، والتي ثبتت نتيجة إجمالية مُدينة بلغت 8-2، قائلًا للمحطة المكسيكية TUDN: "أنا أيضًا لا أفهم [رحيل ماريسكا]. من الواضح أنه كان رحيلًا آلمنا كثيرًا لأن لدينا هوية. لقد منحنا نظامًا، حتى وإن كان ذلك أحيانًا يحمل جوانب جيدة وأخرى سيئة.

"لكن كانت لديه دائمًا هوية واضحة جدًا عندما يتعلق الأمر بالتدريب واللعب، ومن الواضح أن رحيله آلمنا كثيرًا، خصوصًا في منتصف الموسم. إنه يقطع كل ما كنت تبنيه نحوَه."