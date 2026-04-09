هل يشير تراجع تشيلسي بعد إنزو ماريسكا إلى أنه الرجل المناسب لخلافة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي؟

لكن مدربي كرة القدم النخبة لا يستريحون طويلًا، وقد أوضح الإيطالي في منشوره السعيد على إنستغرام أنه لن يمضي وقته مستلقيًا على الشاطئ مع عائلته إلى الأبد. كان ذلك "وقتًا لإعادة شحن الطاقة" قبل الوظيفة الشاقة التالية. وتبدو هذه الوظيفة مرشحة بشكل متزايد لأن تكون في مانشستر سيتي، الخصم المقبل لتشيلسي، حيث بنى سمعته كمدرب.
كان اهتمام ماريسكا بخلافة بيب غوارديولا في ملعب الاتحاد والاجتماعات التي قيل إنه عقدها مع سيتي عاملًا كبيرًا في رحيله المفاجئ عن تشيلسي في يوم رأس السنة، رغم وجود أسباب أخرى لانهيار علاقته مع إدارة النادي، من بينها تراجع حاد في النتائج وخلافه مع الطاقم الطبي.
ومن بعيد بدا ماريسكا شخصية حادة المزاج يفضّل معظم الأندية الابتعاد عنها. لكن الأحداث خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت ترسمه بصورة إيجابية، وجعلت ماريسكا يبدو مرشحًا مناسبًا للدخول في حذاء غوارديولا عندما يتنحى الكتالوني، وربما في نهاية هذا الموسم.