هل يستعد روبن أموريم لعودة مذهلة إلى عالم التدريب؟ المدرب السابق لمانشستر يونايتد مرشح لعودة مفاجئة إلى مقاعد المدربين

انتهت فترة روبن أموريم مع مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ في يناير بعد 14 شهراً فقط. ومع ذلك، قد لا يظل المدرب السابق لـ«الشياطين الحمر» عاطلاً عن العمل لفترة طويلة، حيث تشير تقارير في البرتغال إلى أنه المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدير الفني في بنفيكا. وستكون هذه الخطوة محفوفة بالتوتر، نظراً لتاريخ أموريم الطويل مع غريمهم المحلي اللدود، سبورتنج لشبونة.

أثبت أموريم، البالغ من العمر 41 عاماً، نفسه كأحد المدربين الأكثر طلباً في أوروبا خلال فترة عمله مع سبورتنج، لكن شعبيته تراجعت بشكل حاد بعد موسم كارثي في إنجلترا. تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادته، وتعرض للهزيمة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، مما أدى في النهاية إلى إقالته بعد التعادل 1-1 مع ليدز يونايتد. على الرغم من معاناته في مانشستر، لا تزال سمعته في البرتغال قوية بشكل ملحوظ.