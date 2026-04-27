هل يخسره ميسي؟.. ريال مدريد يتواصل مع سكالوني لخلافة أربيلوا!

يجد ريال مدريد نفسه في فترة من التقلبات وانعدام اليقين. فمع تأخر الفريق بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني، وتلاشي آماله تقريباً في المنافسة هذا الموسم، تتزايد الضغوط بشكل كبير على المدرب أربيلوا. ولطالما نُظر إلى فترته في مقعد القيادة كتدبير مؤقت، بينما تبحث إدارة النادي بنشاط الآن عن خليفة من الطراز الرفيع.

وقد ارتبطت بالفعل عدة أسماء لامعة بالمنصب الشاغر في سانتياجو برنابيو؛ إذ ظهرت أسماء مثل سيسك فابريجاس، ويورجن كلوب، وحتى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، ضمن القائمة المختصرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز. إلا أن الاسم الأخير الذي طفا على السطح ربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام، نظراً لارتباطه الوثيق بأسطورة الغريم الأزلي لريال مدريد.