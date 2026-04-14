وفقًا لـ The Athletic، يريد الملكيون بيع غارسيا في الصيف إذا وصل عرض مناسب. وكما هو الحال مع بعض المواهب الأخرى من الأكاديمية، يُقال إنه ينبغي — إن أمكن — تضمين بند إعادة الشراء في أي انتقال محتمل.
هل يحاول شتوتغارت مجدداً ضمّه؟ ريال مدريد يريد على ما يبدو بيع الهدّاف
يمتلك غارسيا، الذي وإن لم يكن لاعبًا أساسيًا في ريال بسبب المنافسة القوية في الهجوم، إلا أنه يحصل مع ذلك بانتظام على دقائق لعب، سوقًا بالتأكيد. وذلك من بين أمور أخرى أيضًا في الدوري الألماني.
في الشتاء الماضي، كان ابن الـ22 عامًا يُعدّ لفترة حتى مرشحًا مفضلًا لنادي شتوتغارت، ويقال إن محادثات قد جرت بالفعل مع النادي الشوابي. ولم تُبرم صفقة في نهاية المطاف، إلا أنه قيل حينها إن اهتمام شتوتغارت على الأرجح لم يتلاشى بذلك. كما ارتبط اسم غارسيا في الماضي القريب أيضًا بآينتراخت فرانكفورت.
في المقابل، يحقق شتوتغارت حاليًا تجارب جيدة مع موهبة قادمة من ريال. فقد انتقل تشيما أندريس الصيف الماضي من مدريد إلى أرض الشواب، وتمكن لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا من الإقناع، لا سيما في النصف الأول من الموسم. وحاليًا يتأرجح تشيما، الذي يمتلك ريال خيار إعادة شرائه، لدى شتوتغارت بين التواجد في التشكيلة الأساسية ودور البديل.
الانتقال إلى الدوري الألماني؟ كان غونزالو غارسيا قد حصل على عقد جديد مع ريال مدريد في أغسطس فقط
قد يبدو بيع اللاعب مفاجئًا في الوقت الراهن، إذ إن ريال مدريد لم يكن قد منحه عقدًا جديدًا حتى عام 2030 سوى في أغسطس من العام الماضي. إلا أن النادي الملكي يبدو أنه يضع نصب عينيه على المدى المتوسط والطويل جوهرة البرازيل إندريك لشغل هذا المركز في القائمة.
وكان ريال مدريد قد دفع في عام 2024 مبلغًا كبيرًا قدره 47.5 مليون يورو إلى بالميراس مقابل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، وبسبب قلة وقت اللعب أُعير إندريك في بداية العام إلى أولمبيك ليون حتى نهاية الموسم. ومع الفريق الفرنسي يقدم مستويات مقنعة حتى الآن؛ ففي 16 مباراة مع ليون سجل ستة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.
كان غونزالو غارسيا نجم ريال مدريد الصاعد في كأس العالم للأندية
ينحدر غارسيا في الوقت ذاته من أكاديمية ريال مدريد، وقد أوصى نفسه لمهام أكبر بفضل موسم قوي قضاه في الفريق الثاني (25 هدفًا في 36 مباراة بدوري الدرجة الثالثة). وفي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، أصبح لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا نجمًا صاعدًا، ودخل التشكيلة الأساسية بسبب المشكلات الصحية التي عانى منها كيليان مبابي. وخلال ست مشاركات في البطولة، سجل غارسيا أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، من بينها هدف الفوز 1:0 في دور الـ16 أمام يوفنتوس تورينو.
وخلال هذا الموسم، نجح غارسيا في ريال في الظهور أحيانًا ضمن التشكيلة الأساسية، غير أن معظم مشاركاته الـ33 حتى الآن كانت كبديل. وكانت أبرز لحظاته تسجيله ثلاثية في الفوز 5:1 على ريال بيتيس إشبيلية مطلع يناير، وبشكل إجمالي سجّل غارسيا حتى الآن ستة أهداف في موسم 2025/26.
غونزالو غارسيا: أرقامه هذا الموسم
المشاركات 33 الأهداف 6 التمريرات الحاسمة 2