يمتلك غارسيا، الذي وإن لم يكن لاعبًا أساسيًا في ريال بسبب المنافسة القوية في الهجوم، إلا أنه يحصل مع ذلك بانتظام على دقائق لعب، سوقًا بالتأكيد. وذلك من بين أمور أخرى أيضًا في الدوري الألماني.

في الشتاء الماضي، كان ابن الـ22 عامًا يُعدّ لفترة حتى مرشحًا مفضلًا لنادي شتوتغارت، ويقال إن محادثات قد جرت بالفعل مع النادي الشوابي. ولم تُبرم صفقة في نهاية المطاف، إلا أنه قيل حينها إن اهتمام شتوتغارت على الأرجح لم يتلاشى بذلك. كما ارتبط اسم غارسيا في الماضي القريب أيضًا بآينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، يحقق شتوتغارت حاليًا تجارب جيدة مع موهبة قادمة من ريال. فقد انتقل تشيما أندريس الصيف الماضي من مدريد إلى أرض الشواب، وتمكن لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا من الإقناع، لا سيما في النصف الأول من الموسم. وحاليًا يتأرجح تشيما، الذي يمتلك ريال خيار إعادة شرائه، لدى شتوتغارت بين التواجد في التشكيلة الأساسية ودور البديل.