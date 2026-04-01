هل يجب على كريم أدييمي أن يغادر الآن؟ يبدو أن ميزانية الانتقالات لدى بوروسيا دورتموند محدودة

بوروسيا دورتموند

يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند لن يتمكن من القيام بجولة تسوق كبيرة هذا الصيف. إلا إذا تم بيع أحد لاعبيه الأساسيين.

في حال لم يقم بوروسيا دورتموند ببيع أي لاعبين في الصيف المقبل، فسيكون لديه ميزانية انتقالات تبلغ 25 مليون يورو. هذا ما أفادت به صحيفة «سبورت بيلد».

  • ويُعتبر كريم أدييمي المرشح الأكثر ترجيحاً للبيع. وعلى الرغم من عرض تمديد عقده، إلا أن الأجواء داخل النادي قد تغيرت على ما يبدو. فقد سادت وجهة نظر متزايدة خلال الاجتماعات الداخلية الأخيرة بأن أدييمي قابل للاستبدال من الناحية الفنية.

    كما لم يُبدِ أدييمي حتى الآن أي رغبة في تجديد عقده. فهو يسعى للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنظر إلى وضع عقده، يُقال إن قيمة انتقاله قد تصل إلى حوالي 50 مليون يورو.

    بوروسيا دورتموند: هل سيأتي تعزيزان جديدان على الفور؟

    ويبدو أن نادي بوروسيا دورتموند بحاجة ماسة إلى هذه الأموال من أجل تعزيز صفوفه بشكل حقيقي. ووفقًا لمجلة «سبورت بيلد»، من المقرر التعاقد مع لاعبين اثنين من شأنهما تحسين أداء فريق المدرب نيكو كوفاتش على الفور. كما يُتوقع تعزيز عمق التشكيلة مرة أخرى من خلال صفقة أو صفقتين. 

    وقد تم بالفعل تأكيد التعاقد مع اللاعبين الشابين كاوا براتيس (17 عامًا، الظهير الأيسر) وجوستين ليرما (17 عامًا، لاعب خط الوسط الهجومي). لكن المدير الرياضي الجديد نيلس-أولي بوك لا يزال أمامه الكثير من المهام التي يجب إنجازها. هناك حاجة ماسة للتحرك خاصة في خط الوسط الدفاعي وكذلك في الدفاع. وفي حال رحيل أدييمي، سيكون هناك حاجة إلى لاعب هجومي آخر على الأقل. 

  • بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعدالمباراة
    4 أبريل، الساعة 18:30ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
    11 أبريل، الساعة 15:30بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
    18 أبريل، الساعة 15:30TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

بوروسيا دورتموند
