هل يجب على كريم أدييمي أن يغادر الآن؟ يبدو أن ميزانية الانتقالات لدى بوروسيا دورتموند محدودة

ويُعتبر كريم أدييمي المرشح الأكثر ترجيحاً للبيع. وعلى الرغم من عرض تمديد عقده، إلا أن الأجواء داخل النادي قد تغيرت على ما يبدو. فقد سادت وجهة نظر متزايدة خلال الاجتماعات الداخلية الأخيرة بأن أدييمي قابل للاستبدال من الناحية الفنية.

كما لم يُبدِ أدييمي حتى الآن أي رغبة في تجديد عقده. فهو يسعى للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنظر إلى وضع عقده، يُقال إن قيمة انتقاله قد تصل إلى حوالي 50 مليون يورو.