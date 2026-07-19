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لعنة دريك تطارد ميسي في نهائي كأس العالم.. والسبب رهان بقيمة 1.5 مليون دولار
دريك يضاعف استثماراته في الأرجنتين بحصة ضخمة
ليس ميسي غريباً على الضغوط، لكن بينما يستعد لقيادة الأرجنتين في مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، ظهرت قصة جديدة بعيداً عن الملعب. فقد كشف دريك عن رهان مذهل بقيمة 1.5 مليون دولار على فوز العملاق الجنوب أمريكي خلال 90 دقيقة.
والربح المحتمل لهذا العملاق الموسيقي مذهل بقدر الرهان الأولي، حيث يُتوقع أن يدر عليه الفوز حوالي 5.1 مليون دولار. ورغم أن أيقونة الراب الكندية يؤمن بوضوح بموهبة الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات، إلا أن هذه الأخبار قوبلت بقلق شديد من قبل مشجعي المنتخب الأرجنتيني.
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الخسائر الأخيرة تغذي الخرافات قبيل المباراة النهائية
تشير هذه الخرافة، المعروفة على نطاق واسع باسم «لعنة دريك»، إلى أن أي رياضي أو فريق يحظى بدعم علني من مغني الراب هذا محكوم عليه بتحقيق نتيجة مخيبة للآمال.
وتتفاقم المخاوف بشأن مصير الأرجنتين بسبب سلسلة الكوارث الأخيرة التي تعرض لها دريك في المراهنات. ففي وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير أنه تكبد خسارة قدرها مليون دولار بعد هزيمة فريق نيو إنجلاند باتريوتس أمام سياتل سي هوكس في مباراة السوبر بول التي أقيمت في فبراير. علاوة على ذلك، خسر 300 ألف دولار أخرى بعد أن راهن على فوز يانيك سينر على كارلوس ألكاراز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.
وبعيدًا عن كرة القدم، فإن سجل المراهنات الخاص بالمغني مليء بالفشل المكلف في مختلف الرياضات. ووفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة «ماركا»، يُعتقد أن خسائره الصافية في مراهنات كرة القدم وحدها تتجاوز 1.9 مليون دولار. ويصنفه موقع «TheDrakeCurse» الإلكتروني، الذي يتتبع رهاناته العلنية، حاليًا على أنه «ملعون»، مشيرًا إلى أن معدل نجاحه لا يتجاوز 36.8% فقط من بين ما يقرب من 90 رهانًا ذات رهانات عالية.
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معركة الأرجنتين
ومع ذلك، هناك جانب إيجابي تاريخي لفريق ليونيل سكالوني. فمن المعروف أن دريك فاز برهان بقيمة مليون دولار على الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن توقع بدقة فوزها على فرنسا — في مباراة احتاجت إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.
ورغم كل هذه الضجة، ستعتمد الأرجنتين على براعتها الفنية بدلاً من الخرافات. فقد تغلب ميسي بالفعل على «لعنة IShowSpeed» في وقت سابق من البطولة، حيث كان يُعتقد أن وجود هذا المؤثر الشهير يمثل نذير شؤم.
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ميسي ضد يامال: المواجهة الحاسمة
في مواجهة منتخب إسبانيا الذي يتمتع بأفضل سجل دفاعي في البطولة ويضم نواة من نجوم برشلونة، فإن المعركة النفسية لا تقل حدة عن المعركة البدنية. كما يُنظر إلى المباراة النهائية على أنها لحظة شاعرية تُكمل الدائرة بالنسبة لميسي. سيواجه نجم إنتر ميامي النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، المراهق الذي سيطر على عناوين الصحف طوال البطولة.
وتسعى الأرجنتين إلى أن تصبح ثالث دولة في التاريخ تفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، وهو إنجاز من شأنه أن يرسخ إرث ميسي بشكل لا يقبل الجدل.
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