هل هو محصن من النقد؟ كيليان مبابي يشرح سبب وضعه في نفس فئة كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو في ريال مدريد

بعد عدة سنوات من التكهنات المكثفة حول انتقاله إلى إسبانيا، سار مبابي أخيرًا على هذا الطريق في عام 2024، عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعبًا حرًا.

حصل في البداية على القميص رقم 9 في مدريد - الذي ارتداه رونالدو أيضًا بعد انتقاله من مانشستر يونايتد في عام 2009 - لكنه يرتدي الآن القميص رقم 10. طُلب من مبابي أن يقود الهجوم كمهاجم مركزي، تاركًا وراءه مركزه المفضل سابقًا في الجناح الأيسر.

وقد بررت أرقامه هذا القرار، حيث سجل 82 هدفاً في 94 مباراة في جميع المسابقات. ويحقق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة هذا الموسم.

استمتع مبابي بالفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال مع ريال مدريد، لكن الألقاب الكبرى - مثل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا - لم تكن من نصيبه. لا يمكن اتهامه بعدم تقديم ما يكفي من أجل مصلحة الفريق.