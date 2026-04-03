Getty Images Sport
ترجمه
هل هناك عقوبة أخرى في انتظار تشيلسي؟! مويسيس كايسيدو يتحدث عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد بعد معاقبة إنزو فرنانديز بسبب تصريحات مماثلة
كايسيدو يترك الباب مفتوحًا
في مقابلة مع صحيفة «آس»، سُئل كايسيدو بشكل مباشر عما إذا كان «يتخيل نفسه مرتديًا القميص الأبيض» في ملعب البرنابيو. ورغم أن لاعب خط الوسط الإكوادوري لا يزال أحد الركائز الأساسية للمشروع في ستامفورد بريدج، إلا أن إجابته أشارت إلى أنه لا يستبعد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية في مرحلة لاحقة من مسيرته.
وقال كايسيدو، وهو يبتسم حسبما ورد، "لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم، أليس كذلك؟ لدي عقد مع تشيلسي الآن. الحقيقة هي أنني لم أفكر بصراحة في نادٍ آخر، أو في مغادرة لندن، لكن في النهاية، لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم. كل ما أريده هو الاستمتاع بوقتي. لدي عقد وأريد الاستمرار في اللعب طالما سمح الله بذلك. بعد ذلك، سنرى ما سيحدث. لدي عقد، لكن سنرى ما يخبئه المستقبل. لنرى ما هي المفاجآت التي تنتظرنا.
"تشيلسي نادٍ رائع. لقد ساعدوني كثيراً منذ وصولي. أريد أن أرد لهم الجميل، وأن أظهر ذلك في كل مباراة، طالما أنا هناك. وحسناً، الوقت كفيل بإثبات ذلك."
- Getty Images Sport
سابقة فرنانديز
يُعد توقيت تصريحات كايسيدو حساسًا بشكل خاص في ضوء الإجراءات التأديبية الداخلية التي اتُخذت مؤخرًا ضد فرنانديز. فقد عاقب النادي اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم بعد أن تحدث هو الآخر عن احتمال انضمامه إلى ريال مدريد، وهو ما اعتبره مسؤولو تشيلسي خرقًا للثقافة الداخلية التي يتم ترسيخها في ظل الإدارة الحالية.
وأكد المدرب ليام روزينيور أن فرنانديز سيُستبعد من تشكيلة الفريق في المباراتين المقبلتين نتيجة لتودده العلني تجاه عملاق الدوري الإسباني. ويشكل هذا القرار تحولاً كبيراً في موقف تشيلسي المتشدد تجاه اللاعبين الذين يعبرون عن رغبتهم في اللعب في أندية أخرى رغم وجودهم تحت عقود طويلة الأمد مع النادي.
روزينور يشرح موقفه الحازم
وفي معرض حديثه عن الوضع المتعلق بفيرنانديز، أوضح روزينيور سبب ضرورة اتخاذ موقف حازم. وقال المدرب خلال مؤتمره الصحفي: "تحدثنا مع إنزو قبل ساعة. ونحن كنادٍ لكرة القدم، وبمشاركتي في هذا الإجراء، اتخذنا قرارًا. لن يشارك في مباراة الغد ولن يشارك في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد".
وتابع روزينيور: "أعتقد أنه من المحبط بالنسبة لإنزو أن يتحدث بهذه الطريقة. ما سأقوله عن إنزو هو أنه من حيث شخصيته، كشخص، ليس لدي أي كلمات سيئة لأقولها عنه. لكنني أعتقد أنه تم تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا وما نريد بناءه. لذلك كان علينا فرض عقوبة، وكان هذا قراراً اتخذناه".
- Getty Images Sport
آخر المستجدات بشأن جاهزية لاعبي تشيلسي
وبعيدًا عن القضايا التأديبية التي أحاطت بالثنائي في خط الوسط، قدم روزينيور آخر المستجدات بشأن اللياقة البدنية لعدد من نجوم الفريق الأول قبل سلسلة المباريات الحاسمة. وفي حين واجه مارك كوكوريلا أيضًا أسئلة حول تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أن المدرب السابق إنزو ماريسكا ما كان ينبغي أن يغادر النادي - وأنه سيكون من الصعب رفض العودة إلى برشلونة - إلا أنه من المتوقع أن يظل متاحًا للعب على عكس فرنانديز.
على صعيد الإصابات، كانت الأخبار متباينة بالنسبة لمشجعي البلوز قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد بورت فالي. قال روزينيور: "[ريس جيمس] يتعافى بشكل جيد للغاية، لكنه ليس جاهزًا بعد. تريفوه [شالوباه] يتقدم بشكل جيد جدًا أيضًا. ليفي [كولويل]، من الجيد جدًا عودته إلى التدريبات الكاملة، لكنه سيحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى. عليه أن يستوفي تلك الشروط. لكن لا، لدينا مجموعة جاهزة تمامًا. إستيفاو، جيمي جيتنز عاد، وهو أمر إيجابي جدًا قبل هذه السلسلة من المباريات."