في الموسم الحالي، حقق فريق آرسنال معدل تهديف مرتفعًا بشكل خاص وفقًا لمعاييره الخاصة، لا سيما من ركلات الركن، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما يحاول اللاعبون عرقلة حارس المرمى المنافس أو حتى إعاقته من أجل تسجيل الأهداف بسهولة أكبر.
"هل هذا ضمن القواعد؟": مدرب ليفركوزن يشكك في التكتيك المثير للجدل الذي اتبعه أرسنال قبل مباراة دوري أبطال أوروبا
في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة أرسنال مع باير ليفركوزن، طرح مدرب بوروسيا دورتموند السؤال حول ما إذا كان ينبغي على الحكام فرض عقوبات أشد على هذا النوع من التصرفات.
"نحن نضع حواجز لخلق مساحة للاعبين الآخرين. أحيانًا يحدث ذلك بعيدًا عن الكرة. وبحسب فهمي لكرة القدم: عندما تقوم بصد جسدي، يجب أن تكون الكرة في وضع اللعب"، قال المدرب البالغ من العمر 53 عامًا. "نحن جميعًا نفعل ذلك. أنا فقط أتساءل: هل من ضمن القواعد أن تتمكن من الصد دون أن تكون الكرة بالقرب منك؟"
في الوقت نفسه، أشاد الدنماركي بنظيره ميكيل أرتيتا بشأن الاستراتيجية الذكية: "لقد فكروا في الأمر جيدًا. يستخدمون خمسة أو ستة لاعبين في نفس الوقت لخلق مساحة ثم يهاجمون هذه المساحة".
ليفركوزن ضد نادي أرسنال الإنجليزي: الفريق الأقل حظاً
ليفركوزن سيواجه آرسنال مساء الأربعاء في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويدخل فريق ليفركوزن المباراة في وضع المستضعف، حيث أنهى آرسنال مرحلة المجموعات في المركز الأول متقدماً على بايرن ميونيخ، كما يتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن الفريق لا يريد الاستسلام مسبقًا. "نحن من بين آخر 16 فريقًا. علينا الاستمتاع بهذه الموقف وهذه المباريات الكبيرة. أرسنال هو المرشح الأكبر بالطبع. لكننا لعبنا جيدًا ضد الفرق الكبيرة من قبل"، قال هجولماند.
يمكن للمدرب البالغ من العمر 53 عامًا الاستفادة من جميع لاعبيه تقريبًا. يعود المهاجم باتريك شيك إلى التشكيلة بعد تعافيه من مشاكل عضلية. لكن النجم الصاعد كريستيان كوفاني قد يبدأ المباراة ضد أرسنال في الهجوم مرة أخرى.