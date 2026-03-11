"هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" الجدل حول "كرة الإرهاب" لفريق أرسنال قد وصل إلى بعد جديد

بالإضافة إلى ذلك، أصبح أرسنال ثالث فريق بعد بايرن ميونيخ (128) وبرشلونة (110) يسجل 100 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم. لم يخسر الفريق 13 مباراة متتالية خارج أرضه، وهو ما لم يحدث من قبل تحت قيادة أرتاتا. 14 مباراة دون هزيمة بعد 29 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن أرسنال حقق أفضل سجل دفاعي له منذ 20 عامًا.

ومع ذلك، عنونت صحيفة Blick السويسرية الشعبية مؤخرًا: "هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" كان المقصود هو نيكولاس جوفر، مدرب أرسنال للكرات الثابتة.

"ليس لديهم أي شيء جميل"، قال مؤخرًا آلان بارديو، الذي شارك في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب على خط التماس. إذا فاز أرسنال باللقب، فسيكون بالنسبة للاعب المنتخب الوطني السابق بول سكولز "الأكثر مللاً" في تاريخ الدوري. وبالنسبة لزميله الخبير كريس ساتون "الأقبح". وفي أماكن أخرى، نقرأ عن "كرة الرعب" التي يلعبها أرسنال.