يوم السبت، تأهل نادي أرسنال إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانسفيلد تاون، الذي يلعب في الدرجة الثالثة. كانت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفوز فيها الغانرز في المسابقات الرسمية، والـ 36 في هذا الموسم (بالإضافة إلى سبع تعادلات وثلاث هزائم). لم يحقق أي نادٍ آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى نتائج أفضل من ذلك هذا الموسم. تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، يعد هذا رقماً قياسياً جديداً للنادي اللندني.
"هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" الجدل حول "كرة الإرهاب" لفريق أرسنال قد وصل إلى بعد جديد
بالإضافة إلى ذلك، أصبح أرسنال ثالث فريق بعد بايرن ميونيخ (128) وبرشلونة (110) يسجل 100 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم. لم يخسر الفريق 13 مباراة متتالية خارج أرضه، وهو ما لم يحدث من قبل تحت قيادة أرتاتا. 14 مباراة دون هزيمة بعد 29 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن أرسنال حقق أفضل سجل دفاعي له منذ 20 عامًا.
ومع ذلك، عنونت صحيفة Blick السويسرية الشعبية مؤخرًا: "هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟" كان المقصود هو نيكولاس جوفر، مدرب أرسنال للكرات الثابتة.
"ليس لديهم أي شيء جميل"، قال مؤخرًا آلان بارديو، الذي شارك في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب على خط التماس. إذا فاز أرسنال باللقب، فسيكون بالنسبة للاعب المنتخب الوطني السابق بول سكولز "الأكثر مللاً" في تاريخ الدوري. وبالنسبة لزميله الخبير كريس ساتون "الأقبح". وفي أماكن أخرى، نقرأ عن "كرة الرعب" التي يلعبها أرسنال.
- AFP
هورزيلر يغضب بشدة من أرسنال
الجدل حول الجمالية المناسبة لأسلوب اللعب، الذي يرافق مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش في ألمانيا، اتخذ بعدًا جديدًا في الجزيرة خلال الأيام الماضية. وفقًا لذلك، لا يلعب أرسنال بشكل غير جذاب فحسب، بل يستخدم أيضًا وسائل غير نزيهة على ما يبدو.
"عندما يحصل أرسنال على ركلة ركنية ويكون متقدمًا في النتيجة، فإنه يحتاج أحيانًا إلى أكثر من دقيقة فقط لتنفيذ الركلة. لم تعد هناك قواعد واضحة بشأن المدة الزمنية المسموح بها لتنفيذ ركلة ركنية أو رمية تماس، لأن لا أحد يدرك ذلك"، كما قال مدرب برايتون الألماني فابيان هورزيلر قبل مباراة الغانرز الأسبوع الماضي.
بعد يوم واحد و90 دقيقة، خسر فريق سيغالز بنتيجة 0-1، وكان هورزيلر متأثرًا للغاية. واشتكى من أن "فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم" وقال: "ليس من السهل الدخول في إيقاع مع خصم يحاول فقط كسب الوقت. إذا سمح الحكم بكل شيء، فإن اللاعبين يضعون قواعدهم الخاصة. في الوقت الحالي، أرسنال يفعل ما يشاء. يجب أن يحدد الحكام الحدود".
- Getty Images Sport
أرسنال هو الفريق الأبطأ بعد الركلات الركنية
تؤكد بيانات Opta غضب هورزيلر في بعض النواحي. من بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يستغرق سوى خمسة فرق في المتوسط وقتًا أطول من فريق أرتاتا (30,2 ثانية) لاستئناف اللعب بعد توقف (ليدز، نيوكاسل، كريستال بالاس، برينتفورد وسندرلاند).
أرسنال هو خامس أبطأ فريق عندما يتعلق الأمر بإعادة الكرة إلى الملعب بعد رمية تماس (19,6 ثانية) ويستغرق أطول وقت بكثير في ركلات الركنية: مع 44,5 ثانية، فهو أبطأ بـ 3,2 ثانية من سندرلاند، الذي يحتل المركز قبل الأخير في هذا التصنيف. ويحتاج تشيلسي، "المتصدر"، إلى 13.6 ثانية أقل من أرسنال لإعادة الكرة إلى الملعب بعد الركلات الركنية.
ضد برايتون، شكلت تأخيرات أرسنال البالغة 59 تأخيرًا ما يزيد قليلاً عن 30 في المائة من إجمالي وقت المباراة (30 دقيقة و 51 ثانية). لم يتم تجاوز هذا الرقم سوى عشر مرات فقط في هذا الموسم، وكان هذا أعلى رقم للغانرز حتى الآن.
- Getty Images Sport
أرتاتا إلى هورزيلر: "يا لها من مفاجأة!"
في المتوسط، استغرق الأمر 31.4 ثانية في مباراة الأسبوع الماضي حتى أعاد لاعبو لندن الكرة إلى الملعب بعد حالات قياسية. هذا في حد ذاته ليس أمراً مثيراً: في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان هناك 195 حالة استغرقت فيها إحدى الفرق وقتاً أطول من ذلك. وكان برايتون مسؤولاً عن ثلاث من هذه الحالات. ضد مانشستر سيتي في أغسطس، استغرق فريق هورزيلر في المتوسط 38.7 ثانية.
"يا لها من مفاجأة!"، قال أرتاتا عندما واجهه هورزلر بتصريحاته بعد المباراة. "إذا نظرت إلى المباريات السابقة، ستجد الكثير من التعليقات من هذا النوع. دائمًا. أعتقد أنهم يحبون لاعبينا. في كل مرة يتحدثون عن لاعبينا. إنهم الأكثر حبًا في كل البلاد."
رد المدرب على ذلك بشكل أساسي. لا يتم الاحتفال بالأهداف "الأجمل" بشكل مختلف عن الأهداف الأقل جمالًا، فهي مجرد شيء "لليوتيوب" على الأكثر. أسلوبه "ليس قبيحًا"، بل إنه يترك اللاعبين يلعبون بما يقدمه الخصم وما يعد بالنجاح.
- Getty
قوة في المعايير: أرسنال يتحرك ضمن القواعد
من المثير للاهتمام أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وهو الجهة المسؤولة عن وضع قواعد كرة القدم، أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين سير المباريات. ومن بين هذه الإجراءات على سبيل المثال إدخال عد تنازلي لتسريع عمليات ركلات البداية ورميات التماس. لكن لم يتم التطرق إلى ركلات الركن.
في النهاية، الوضع بسيط: لقد طور أرسنال قوة في الكرات الثابتة تميزه عن جميع الفرق الأخرى. سجل الفريق 16 هدفًا من الكرات الركنية وحدها، أي بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني، وهو رقم قياسي.
من الصعب الإجابة بجدية عن مدى تأثير تأخير اللعب قبل تنفيذ الركلات على هذا الرقم، أو ما إذا كان ذلك نتيجة العمل الدقيق لفريق أرتاتا. قد يؤدي تطبيق القواعد بشكل أكثر صرامة إلى تقليل هذه القيمة، ولكن الحقيقة تبقى كما هي: أرسنال يتحرك ببساطة ضمن القواعد.
منذ وقت ليس ببعيد، كان الغانرز يُعتبرون لسنوات عديدة فريقًا هشًا، يلعب بشكل جميل أحيانًا، لكنه لا يفوز بأي ألقاب. الآن، أصبح هجوم أرسنال أقل إبداعًا، لكن الفريق أصبح أكثر استقرارًا وأصعب في إزعاجه. قد لا يعجب ذلك المتشددين، لكن أرتاتا، بعد عدة مرات من احتلال المركز الثاني، وجد على ما يبدو صيغة ناجحة. إذا انتهت قريبًا فترة الجفاف التي استمرت 22 عامًا دون الفوز بأي لقب، فسيكون هو وفريقه قد فعلوا كل شيء بشكل صحيح.
نادي أرسنال لكرة القدم: إحصائيات موسم 2025/26
المباريات الرسمية انتصارات تعادلات الهزائم فارق الأهداف 46 36 7 3 109:38