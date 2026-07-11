هل كذب مدرب إنجلترا؟ تصريحات توخيل عن هاري كين تثير الاستغراب في ألمانيا!

كريستيان فالك من صحيفة «بيلد» كشف الآن أن توخيل هو الذي كان يشك في صفقة كين، في حين أن مسؤولي بايرن ميونيخ اقتنعوا بسرعة بالنجم الإنجليزي.

كان موضوع كين موضوعًا ساخنًا في نادي بايرن ميونيخ قبل وصول توخيل إلى ميونيخ في أوائل عام 2023. ولذلك وصف الصحفي في «بيلد» تصريح المدرب الإنجليزي بأنه «غريب بعض الشيء».

وقال فالك إن مسؤولي بايرن «أعلنوا بوضوح أنهم يطمحون إلى التعاقد مع هاري كين. وسألوا ما إذا كان هو موافقًا على ذلك»، وطلب توخيل وقتًا للتفكير، ولم يوافق إلا بعد يومين.

وفي صيف عام 2023، انتقل هاري كين أخيرًا إلى بطل ألمانيا القياسي مقابل ما يقارب 100 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، يبرع اللاعب الإنجليزي في الملاعب وحصد لقب هداف الدوري الألماني ثلاث مرات متتالية. وقد سجل حتى الآن 98 هدفًا في 94 مباراة خاضها في الدوري الألماني.