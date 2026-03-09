هل فقد باريس سان جيرمان عامل الخوف؟ بطل أوروبا يعلن أن "كل ما جعله قوياً قد اختفى" بينما يقول نجم فرنسا السابق إن المدرب لويس إنريكي قد وصل إلى "حده الأقصى"

في حديثه إلى RMC Sport، أعرب دوغاري، لاعب المنتخب الفرنسي السابق والفائز بكأس العالم 1998، عن قلقه الشديد بشأن الوضع الحالي لفريق المدرب لويس إنريكي. يجد باريس سان جيرمان نفسه في مفترق طرق وهو يستعد لمواجهة تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب بارك دي برانس.

على الرغم من كونه حامل لقب بطولة أوروبا، إلا أن الأجواء في العاصمة الفرنسية بعيدة كل البعد عن الاحتفال بعد الهزيمةالمقلقة 3-1 على أرضه أمام موناكو في الدوري الفرنسي. لم يتردد دوغاري في التعبير عن رأيه: "باريس سان جيرمان فريق عفا عليه الزمن، بلا أفكار، وهذا أمر محزن للغاية. إن إقناع لويس إنريكي لنفسه أو تفكيره الإيجابي له حدوده. في مرحلة ما، تلاحقك الحقيقة: فريقك لا يستطيع مواكبة التطورات".