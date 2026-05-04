هل فاز حمزة عبد الكريم بالدوري مع برشلونة؟ ومتى يواجه ريال مدريد؟ وهل يشارك في أبطال أوروبا للشباب؟

تصدر اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عناوين الصحافة الرياضية في الساعات الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع فريق "جوفينيل أ" بنادي برشلونة مسجلًا ثلاثة أهداف في شباك مونت كارلو.

ومع وجود بعض الغموض حول نظام البطولة وتناقل تقارير أحاديث عن فوز برشلونة بها، نستعرض في هذا التقرير الإجابات الكاملة حول تتويجه باللقب، وموعد "كلاسيكو الشباب" المحتمل، وفرص ظهوره الأوروبي.