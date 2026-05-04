هل فاز حمزة عبد الكريم بالدوري مع برشلونة؟ ومتى يواجه ريال مدريد؟ وهل يشارك في أبطال أوروبا للشباب؟

بعد انتهاء المجموعات السبع، تبدأ مرحلة كأس الأبطال لتحديد بطل إسبانيا المطلق في هذه الفئة السنية، وبناءً على مسار البطولة الذي أعلن عنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن المواجهة بين حمزة عبد الكريم وريال مدريد لن تحدث إلا في المباراة النهائية فقط.
إليك مسار برشلونة نحو النهائي وفقاً للمخطط:
ربع النهائي: يواجه برشلونة فريق سي دي تينيريفي في مواجهة إقصائية من ذهاب وإياب.
المربع الذهبي: في حال تأهل برشلونة، سيلتقي بالفائز من مواجهة لاس بالماس ضد آر سي سيلتا دي فيجو.
المباراة النهائية: يقع ريال مدريد في النصف الآخر من القرعة، حيث يبدأ بمواجهة أتلتيك بيلباو في ربع النهائي وحال فاز فسيواجه الفائز من غرناطة وفالنسيا في نصف النهائي.
هذا يعني أن الجمهور قد يكون على موعد مع كلاسيكو في نهائي كأس الأبطال إذا نجح الفريقان في تخطي العقبات السابقة والوصول للمباراة الختامية.